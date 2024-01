Alvaro Bautista: il dolore non è più in primo piano

"Non mi aspetto nulla per l'inizio della stagione in Australia, sto lavorando giorno per giorno", dice il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista (Ducati), le cui condizioni fisiche stanno lentamente migliorando dopo l'infortunio al collo.

I tempi sul giro non sono stati l'obiettivo principale di Alvaro Bautista, star della Ducati, durante i test di mercoledì e giovedì scorsi al Circuito di Jerez (16° posto). Lo spagnolo voleva capire come applicare al meglio il peso aggiuntivo prescritto per lui alla sua Panigale V4R. E soprattutto, non è ancora in forma dopo l'infortunio del 1° novembre e deve prima riabituare il suo corpo alle sollecitazioni della moto.

All'epoca, il 39enne ha avuto un brutto highsider durante i test - sempre a Jerez - ed è caduto pesantemente sulla testa atterrando con forza sull'asfalto da un'altezza di tre metri. I dischi intervertebrali tra le vertebre C5, C6 e C7 si sono spostati, cosa che i medici chiamano "protrusione discale". Anche i nervi cervicali sono stati colpiti dalla compressione.



Dopo due giorni è giunto alla conclusione che il dolore non sarebbe peggiorato con la guida, ma i tre giorni successivi di assenza dalla moto sono stati comunque benvenuti. Li ha utilizzati per lavorare a lungo sul suo corpo.



Questa settimana, lunedì e martedì, il due volte campione del mondo Superbike effettuerà i test a Portimao, così come la maggior parte dei piloti della SBK. Ha concluso la prima giornata in ottava posizione, a 0,76 secondi dal suo compagno di squadra Aruba Nicolo Bulega.



"A Jerez ho avuto qualche problema fisico, ma ho iniziato questo test in condizioni migliori rispetto all'ultimo", ha dichiarato Alvaro lunedì sera in Portogallo. "La situazione è migliorata ogni volta che sono sceso in pista. Non è ancora perfetta, ma ho fatto un chiaro passo avanti. Ora posso concentrarmi di più sulla guida e il dolore non è più in primo piano. Mi sto lentamente avvicinando al limite della moto e posso lavorare sulla messa a punto. Nel complesso, però, a questo punto della preparazione sono più indietro di quanto ci aspettassimo. Non mi aspetto nulla per l'inizio della stagione in Australia, sto lavorando giorno per giorno".



Come a Jerez, Bautista ha guidato due Panigale V4R, sulle quali sono stati applicati in modo diverso i pesi aggiuntivi previsti per lui, con un conseguente diverso bilanciamento. "La pista qui è molto diversa da quella di Jerez, ma fortunatamente preferisco la stessa moto", ha detto il 59 volte vincitore della gara. "Non abbiamo ancora apportato modifiche sostanziali all'assetto, ma le abbiamo capite tutte".