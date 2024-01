Alvaro Bautista: A dor já não está em primeiro plano

Os tempos por volta não foram o principal objetivo da estrela da Ducati, Alvaro Bautista, durante os testes de quarta e quinta-feira passadas no Circuito de Jerez (16º lugar). O espanhol queria descobrir a melhor forma de colocar o peso adicional prescrito para ele na sua Panigale V4R. E o mais importante é que ele ainda não está em forma depois da lesão de 1 de novembro e primeiro tem de habituar o seu corpo ao esforço da moto.

Nessa altura, o piloto de 39 anos teve um acidente feio durante os testes - também em Jerez - e bateu com força na cabeça ao aterrar com força no asfalto de uma altura de três metros. Os discos intervertebrais entre as vértebras C5, C6 e C7 foram deslocados, o que os médicos especialistas designam por protrusão discal. Os nervos cervicais também foram afectados pela compressão.



Ao fim de dois dias, chegou à conclusão de que as dores não estavam a piorar com a condução, mas os três dias seguintes de paragem da bicicleta foram bem-vindos. Aproveitou-os para trabalhar extensivamente o seu corpo.



Esta semana, segunda e terça-feira, o bicampeão do mundo de Superbike vai testar em Portimão, tal como a maioria do pelotão SBK. Terminou o primeiro dia na 8ª posição, a 0,76 segundos do seu companheiro de equipa em Aruba, Nicolo Bulega.



"Em Jerez tive alguns problemas físicos, mas comecei este teste em melhor forma do que quando saí do último", disse Álvaro em Portugal na segunda-feira à noite. "Melhorei cada vez que fui para a pista. Ainda não está perfeito, mas dei um claro passo em frente. Agora posso concentrar-me mais na condução e a dor já não está em primeiro plano. Estou a aproximar-me lentamente do limite da moto e posso trabalhar na configuração. No entanto, no geral, nesta fase dos preparativos, estou mais atrasado do que esperávamos. Não estou à espera de nada para o início da época na Austrália, estou a trabalhar de dia para dia."



Tal como em Jerez, Bautista rodou com duas Panigale V4Rs, nas quais os pesos adicionais prescritos para ele estão fixados de forma diferente, resultando num equilíbrio diferente. "A pista aqui é muito diferente de Jerez, felizmente eu prefiro a mesma moto", disse o 59 vezes vencedor de corridas. "Ainda não fizemos grandes mudanças no set-up, mas entendemos todas elas."