Toprak Razgatlioglu: BMW destaca con neumáticos de competición

Toprak Razgatlioglu ha sido un segundo y más rápido que los demás pilotos de BMW en la primera jornada de entrenamientos en Portimao. Desechó las especulaciones de que era el único del cuarteto que iba a la caza de tiempos con un clasificador. El piloto de 27 años perdió sólo 0.094 segundos respecto al mejor tiempo de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

"He rodado en 1:40.0 min con un neumático trasero SC0", ha subrayado el turco en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Es la vuelta más rápida que he hecho aquí con un SC0, el año pasado conseguí un máximo de 1:40.3 min con la Yamaha. Ahora estoy arañando 1:39 min. Pero lo que es mucho más importante es que he hecho 1:40 min en todas las vueltas de mi simulación de carrera. Incluso con un neumático trasero viejo de 27 vueltas, he rodado en 1:40.5 min - eso me gusta. Para la mayoría de los demás, 1:40,9 min era el límite con el SC0, la mayoría rodaban en 1:41 min. Parece que somos casi un segundo más rápidos con el neumático de carrera. No soy mucho más rápido con un neumático trasero nuevo. Pero con neumáticos traseros usados, cuando la moto empieza a derrapar, me siento mucho mejor. Estamos listos para las primeras carreras".

Cuando comience el Campeonato del Mundo de 2024, el último fin de semana de febrero en el sur de Australia, será especialmente importante que el neumático trasero supere la distancia, ya que se considera que la pista mata neumáticos.

Toprak aún tiene tres días de pruebas hasta entonces: el martes en Portimao y el lunes y martes antes del primer fin de semana de carreras en Phillip Island. "Todavía tenemos que probar algunas cosas para las que aún no hemos tenido tiempo", dijo. "La moto es nueva para mí, todavía no la conozco al cien por cien. Lo que necesitamos es un poco más de agarre en la rueda trasera. Si lo encontramos, podremos luchar fácilmente por el título".

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor