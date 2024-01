Toprak Razgatlioglu : "BMW excelle avec les pneus de course

"Il semble que nous soyons presque une seconde plus rapides que la plupart de nos concurrents avec des pneus de course", analysait Toprak Razgatlioglu, le pilote d'usine BMW, après la première journée d'essais du championnat du monde de Superbike à Portimao.

Toprak Razgatlioglu a roulé une seconde et plus plus vite que les autres pilotes BMW lors de la première journée d'essais à Portimao. Il a balayé d'un revers de main les suppositions selon lesquelles il serait le seul du quatuor à être parti à la chasse aux temps avec un qualificateur. Le pilote de 27 ans n'a perdu que 0,094 seconde sur le meilleur temps de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

"J'ai réalisé le 1:40,0 min avec un pneu arrière SC0", a souligné le Turc lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "C'est le tour le plus rapide que j'ai jamais réalisé ici avec un SC0, avec la Yamaha je n'ai pas dépassé les 1'40.3 l'an dernier. Maintenant, je frôle les 1'39. Mais ce qui est plus important, c'est que dans ma simulation de course, j'ai réalisé des 1'40 bas dans tous les tours. Même avec un pneu arrière de 27 tours, j'ai fait 1:40,5 min, ce qui me plaît. Pour la plupart des autres, 1:40,9 min était la limite avec le SC0, ils ont surtout fait des 1:41 min bas à moyen. Il semble que nous soyons presque une seconde plus rapides avec le pneu de course, je n'ai jamais roulé avec un pneu de qualification. Avec un pneu arrière neuf, je ne suis pas beaucoup plus rapide. Mais avec des pneus arrière usagés, quand la moto commence à glisser, je le sens beaucoup mieux. Nous sommes prêts pour les premières courses".

Lorsque le championnat du monde 2024 débutera le dernier week-end de février en Australie du Sud, il sera particulièrement important de faire tenir le pneu arrière sur la distance - le circuit est réputé pour tuer les pneus.

D'ici là, Toprak dispose encore de trois jours d'essais : le mardi à Portimao ainsi que le lundi et le mardi précédant le premier week-end de course à Phillip Island. "Nous devons encore essayer certaines choses que nous n'avons pas eu le temps de faire jusqu'à présent", a-t-il déclaré. "La moto est nouvelle pour moi, je ne la connais pas encore à 100%. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu plus de grip sur la roue arrière. Si nous le trouvons, nous pourrons facilement nous battre pour le titre".

Temps du test du championnat du monde Superbike de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min.

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur