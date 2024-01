Toprak Razgatlioglu: la BMW eccelle con i pneumatici da gara

Toprak Razgatlioglu è stato un secondo e più veloce degli altri piloti BMW nel primo giorno di test a Portimao. Ha respinto le speculazioni sul fatto che fosse l'unico del quartetto ad andare a caccia di tempi con una qualifica. Il 27enne ha perso solo 0,094 secondi dal miglior tempo di Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

"Ho girato in 1:40.0 con una gomma posteriore SC0", ha sottolineato il turco durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "È il giro più veloce che abbia mai fatto qui con una SC0, l'anno scorso con la Yamaha ho fatto un massimo di 1:40.3. Ora sto facendo 1:39. Ma quello che è molto più importante è che ho fatto un 1:40 in tutti i giri della mia simulazione di gara. Anche con una gomma posteriore vecchia di 27 giri, ho girato in 1:40,5 minuti - mi piace. Per la maggior parte degli altri, 1:40,9 minuti è stato il limite con la SC0, e per lo più hanno girato in 1:41 minuti. Sembra che siamo quasi un secondo più veloci con lo pneumatico da gara, non ho mai girato con uno da qualifica. Non sono molto più veloce con una gomma posteriore nuova. Ma con le gomme posteriori usate, quando la moto inizia a scivolare, mi sento molto meglio. Siamo pronti per le prime gare".

Quando il Campionato del Mondo 2024 prenderà il via l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia Meridionale, sarà particolarmente importante far funzionare il pneumatico posteriore sulla distanza - la pista è considerata micidiale per i pneumatici.

Toprak ha ancora tre giorni di test prima di allora: martedì a Portimao e il lunedì e martedì prima del primo weekend di gara a Phillip Island. "Dobbiamo ancora provare alcune cose che non abbiamo ancora avuto il tempo di fare", ha detto. "La moto è nuova per me, non la conosco ancora al 100%. Abbiamo bisogno di un po' più di grip sulla ruota posteriore. Se riusciamo a trovarlo, possiamo lottare facilmente per il titolo".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder