Toprak Razgatlioglu: A BMW destaca-se com os pneus de corrida

"Parece que estamos quase um segundo mais rápidos do que a maioria da concorrência com pneus de corrida", analisou o piloto da BMW Works, Toprak Razgatlioglu, após o primeiro dia de testes do Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão.

Toprak Razgatlioglu foi um segundo e mais rápido do que os outros pilotos da BMW no primeiro dia de testes em Portimão. O piloto descartou a especulação de que era o único do quarteto a ir à caça de tempos com uma qualificação. O piloto de 27 anos perdeu apenas 0,094 segundos para o melhor tempo de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

"Rodei a 1:40.0 min com um pneu traseiro SC0", sublinhou o turco no encontro com a SPEEDWEEK.com. "É a volta mais rápida que já fiz aqui com um SC0, no ano passado consegui um máximo de 1:40.3 min com a Yamaha e agora estou a raspar o 1:39 min. Mas o que é muito mais importante é que fiz um mínimo de 1:40 min em todas as voltas da minha simulação de corrida. Mesmo com um pneu traseiro velho de 27 voltas, fiz 1:40,5 minutos - gosto disso. Para a maioria dos outros, 1:40,9 min era o limite com o SC0, a maioria estava a fazer 1:41 min com ele. Parece que somos quase um segundo mais rápidos com o pneu de corrida, nunca andei com um de qualificação. Não sou muito mais rápido com um pneu traseiro novo. Mas com os pneus traseiros usados, quando a mota começa a deslizar, sinto-me muito melhor. Estamos prontos para as primeiras corridas".

Quando o Campeonato do Mundo de 2024 arrancar, no último fim de semana de fevereiro, na Austrália do Sul, será particularmente importante fazer com que o pneu traseiro percorra a distância - a pista é considerada uma pista que mata os pneus.

Toprak ainda tem três dias de testes até lá: terça-feira em Portimão e na segunda e terça-feira antes da primeira corrida do fim de semana em Phillip Island. "Ainda temos de experimentar algumas coisas para as quais ainda não tivemos tempo", disse ele. "A moto é nova para mim, ainda não a conheço a 100 por cento. O que precisamos é de um pouco mais de aderência na roda traseira. Se conseguirmos encontrar isso, então podemos facilmente lutar pelo título."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder