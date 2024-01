Philipp Öttl (20º): "Me despistó enseguida"

"No ha ido muy bien, me ha tirado enseguida por la mañana", dijo Philipp Öttl el lunes por la tarde cuando SPEEDWEEK.com le visitó en Portimao en los boxes de su nuevo equipo GMT94 Yamaha. "Al final del día tuvimos problemas de frenos, que tardaron un poco en solucionarse. Probamos mucho con la electrónica y también con el freno de pulgar. Quería probarlo, pero no me convenía. Si utilizamos la experiencia adquirida el lunes para hacer las cosas bien de cara al martes, las cosas irán mejor. En definitiva, no ha sido un día fácil, ha sido duro. No ha ido tan bien como en Jerez, pero Portimao también es una pista mucho más difícil".

"Al menos he podido dar muchas vueltas, aunque he tenido la caída", ha añadido el piloto de 27 años, que ha perdido más de 1,8 segundos respecto al mejor tiempo de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). "La caída se produjo en la curva 13, cuando estaba utilizando el freno de mano. Cometí un error al reducir la marcha y me tiré. Pero no ha sido trágico. De momento seguiré con el freno normal, al que estoy acostumbrado. De momento veo más potencial ahí. Físicamente, estoy bien, así que estoy bastante contento con eso".

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor