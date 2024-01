Philipp Öttl (20e) : "Ça m'a tout de suite jeté".

Le pilote Yamaha Philipp Öttl a terminé la première journée d'essais du championnat du monde Superbike au Portugal à la dernière place des pilotes titulaires. "Cela ne s'est pas aussi bien passé qu'à Jerez, mais Portimao est aussi un circuit nettement plus difficile".

"Ce n'était pas très bon, ça m'a jeté tout de suite le matin", a raconté Philipp Öttl lundi soir lorsque SPEEDWEEK.com s'est rendu dans le box de sa nouvelle équipe GMT94 Yamaha à Portimao. "En fin de journée, nous avons eu des problèmes de freinage qui ont mis un peu de temps à être résolus. Nous avons fait beaucoup d'essais avec l'électronique et aussi avec le frein au pouce. Je voulais essayer cela, mais ce n'était pas ce qu'il me fallait. Si nous utilisons l'expérience de lundi pour monter ce qu'il faut pour mardi, cela ira mieux. Dans l'ensemble, ce n'était pas une journée facile, c'était dur. Cela ne s'est pas aussi bien passé qu'à Jerez, mais Portimao est aussi un circuit nettement plus difficile".

"Au moins, j'ai pu faire beaucoup de tours malgré la chute", a ajouté le pilote de 27 ans, qui a perdu plus de 1,8 sec sur le meilleur temps de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). "Le crash s'est produit au virage 13, au moment où j'utilisais le frein à pouce. J'ai fait une erreur en rétrogradant et ça m'a fait tomber. Mais ce n'était pas tragique. Je vais maintenant m'en tenir au frein normal, comme j'en ai l'habitude. J'y vois plus de potentiel pour le moment. Physiquement, je vais bien, je suis plutôt satisfait de ce point de vue".

Temps du test du championnat du monde Superbike de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur