Philipp Öttl (20°): "Mi ha spiazzato subito".

Il pilota Yamaha Philipp Öttl ha concluso la prima giornata di test del Campionato Mondiale Superbike in Portogallo all'ultimo posto tra i piloti regolari. "Non è andata bene come a Jerez, ma Portimao è anche una pista molto più difficile".

"Non è andata molto bene, mi ha spiazzato subito al mattino", ha detto Philipp Öttl lunedì sera quando SPEEDWEEK.com è andato a trovarlo a Portimao nei box del suo nuovo team GMT94 Yamaha. "Alla fine della giornata abbiamo avuto problemi ai freni, che ci hanno richiesto un po' di tempo per essere risolti. Abbiamo provato molto con l'elettronica e anche con il freno a pollice. Volevo provarlo, ma non era adatto a me. Se usiamo l'esperienza acquisita lunedì per mettere insieme le cose giuste per martedì, allora le cose andranno meglio. Tutto sommato, non è stata una giornata facile, è stata dura. Non è andata bene come a Jerez, ma Portimao è anche una pista molto più difficile".

"Almeno sono riuscito a fare molti giri, anche se sono caduto", ha aggiunto il 27enne, che ha perso oltre 1,8 secondi dal miglior tempo di Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). "La caduta è avvenuta alla curva 13, nel momento in cui stavo usando il freno a mano. Ho commesso un errore in fase di scalata, poi mi ha sbalzato. Ma non è stata una tragedia. Per ora continuerò a usare il freno normale, come sono abituato a fare. Al momento vedo un potenziale maggiore. Fisicamente sto bene, quindi sono abbastanza soddisfatto".

Test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder