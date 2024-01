Philipp Öttl (20º): "Fiquei logo surpreendido"

O piloto da Yamaha Philipp Öttl terminou o primeiro dia de testes do Campeonato do Mundo de Superbike em Portugal em último lugar entre os pilotos regulares. "Não correu tão bem como em Jerez, mas Portimão é também uma pista muito mais difícil."

"Não foi assim tão bom, fiquei logo de manhã sem saber o que fazer," disse Philipp Öttl na segunda-feira à noite quando o SPEEDWEEK.com o visitou em Portimão nas boxes da sua nova equipa GMT94 Yamaha. "No final do dia tivemos problemas de travões, que demoraram algum tempo a resolver. Tentámos muito com a eletrónica e também com o travão de polegar. Eu queria experimentar, mas não era o ideal para mim. Se utilizarmos a experiência que adquirimos na segunda-feira para fazer as coisas certas para terça-feira, as coisas vão correr melhor. Em suma, não foi um dia fácil, foi difícil. Não correu tão bem como em Jerez, mas Portimão também é uma pista muito mais difícil."

"Pelo menos consegui fazer muitas voltas, apesar da queda", acrescentou o piloto de 27 anos, que perdeu mais de 1,8 segundos em relação ao melhor tempo de Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). "A queda aconteceu na curva 13, na altura em que estava a usar o travão de polegar. Cometi um erro ao reduzir a mudança de velocidade e depois atirei-me. Mas não foi nada de trágico. Por agora, vou continuar com o travão normal, como estou habituado. De momento, vejo aí mais potencial. Fisicamente, estou bem, por isso estou bastante contente com isso."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder