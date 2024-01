Nicolò Bulega (Ducati) : "Meilleur qu'à Jerez

Jusqu'à présent, le championnat du monde de Superbike a effectué trois journées d'essais cette année, et lors de ces trois journées, le nom de Nicolò Bulega a figuré en tête de la liste des temps. Si cela n'était pas assez étonnant, l'Italien est un débutant et ne devrait pas encore s'habituer à la Ducati V4R.

En effet, l'actuel champion du monde Supersport avait un grand respect pour la piste de montagne et de vallée portugaise. "Avant mon premier run, j'étais un peu inquiet car Portimão est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier, surtout avec une moto aussi puissante", sait le pilote de 24 ans. "Finalement, ce fut une excellente première journée d'essais, même si j'ai eu du mal à réaliser des temps au tour rapides, je suis d'autant plus satisfait. Au début, j'ai dû m'adapter avec la V4R, car c'est complètement différent avec une moto Supersport. Ensuite, ça s'est mieux passé et mon rythme était également bon".

En 1:39,912 min, le coéquipier du nonuple champion du monde Superbike Alvaro Bautista n'a été que légèrement plus lent que le record du tour de Toprak Razgatlioglu, établi avec Yamaha en 1:39,876 min lors de la course Superpole 2023. Bulega estime qu'il y a encore une marge de progression. "Je peux encore m'améliorer sur les freins, c'est essentiel à Portimão. Pour le reste, nous allons mieux adapter la moto à la piste, nous n'avons pas de nouvelles pièces", a révélé l'Italien. "Je pense que les choses se passent mieux ici qu'à Jerez, parce qu'en Espagne, j'ai réalisé un excellent temps au tour avec les pneus qualificatifs, comme d'autres. Ici, je me suis concentré sur le travail avec les pneus de course et mon rythme était plus rapide".

Quelques pilotes MotoGP de la VR46 Academy sont également présents à Portimão, et Valentino Rossi a également bouclé quelques tours. "J'ai fait quelques tours avec Vale. C'était agréable de le voir à nouveau sur une moto. A la fin de la journée, je vais aller le voir et parler un peu du bon vieux temps", a déclaré Bulega, qui était lui-même un ancien pilote VR46.

Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement comparables, car les équipes suivent des programmes très différents. C'est ce qui explique les retards parfois importants.





Temps des tests du championnat du monde de Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur