Nicolò Bulega (Ducati): "Meglio che a Jerez".

Il Campionato Mondiale Superbike ha completato tre giorni di test quest'anno, con il nome di Nicolò Bulega in cima alla classifica dei tempi in tutti e tre i giorni. Come se non bastasse, l'italiano è anche un debuttante e deve ancora abituarsi alla Ducati V4R.

Infatti, il campione del mondo Supersport in carica ha mostrato grande rispetto per il tracciato portoghese di collina e valle. "Ero un po' preoccupato prima della prima manche, perché Portimão è una delle piste più impegnative del calendario, soprattutto con una moto così potente", ha detto il 24enne. "Alla fine, è stata un'ottima prima giornata di test, anche se non è stato facile per me stabilire tempi sul giro veloci, quindi sono ancora più soddisfatto. All'inizio ho dovuto adattarmi un po' alla V4R, perché qui è completamente diverso con una moto supersportiva. Poi è andata sempre meglio e anche il mio ritmo era buono".

In 1:39.912 minuti, il compagno di squadra del due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista è stato solo leggermente più lento del record sul giro di Toprak Razgatlioglu, stabilito con la Yamaha in 1:39.876 minuti nella gara di Superpole del 2023. Bulega vede ancora spazio per migliorare. "Posso ancora migliorare un po' in frenata, questo è fondamentale a Portimão. Per il resto, adatteremo meglio la moto alla pista, non abbiamo parti nuove", ha rivelato l'italiano. "Secondo me qui le cose stanno andando ancora meglio che a Jerez, perché in Spagna sono riuscito a fare un ottimo tempo con la gomma da qualifica, come altri. Qui mi sono concentrato sul lavoro con le gomme da gara e il mio passo è stato più veloce".

A Portimão erano presenti anche diversi piloti della VR46 Academy e anche Valentino Rossi ha fatto qualche giro. "Ho fatto qualche giro con Vale. È stato bello rivederlo in moto. Alla fine della giornata, andrò a trovarlo per chiacchierare un po' dei vecchi tempi", ha detto Bulega, che è stato un pilota VR46.

Come sempre accade nei test ride, i tempi sono comparabili solo in misura limitata perché i team seguono programmi molto diversi. Questo spiega i divari a volte notevoli.





Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder