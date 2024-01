Nicolò Bulega (Ducati): "Melhor do que em Jerez".

O estreante em Superbike Nicolò Bulega levou o seu impressionante desempenho do teste de Jerez para Portimão e mais uma vez estabeleceu o tempo mais rápido. O piloto da Ducati foi acompanhado na pista pela lenda do MotoGP Valentino Rossi.

O Campeonato do Mundo de Superbike completou três dias de testes este ano, com o nome de Nicolò Bulega no topo da tabela de tempos em todos os três dias. Como se isso não fosse suficientemente espantoso, o italiano é também um estreante e deve estar ainda a habituar-se à Ducati V4R.

De facto, o atual Campeão do Mundo de Supersport teve um grande respeito pela pista portuguesa de colinas e vales. "Estava um pouco preocupado antes da minha primeira corrida, porque Portimão é uma das pistas mais exigentes do calendário, especialmente com uma moto tão potente", disse o piloto de 24 anos. "No final, foi um excelente primeiro dia de testes, apesar de não ter sido fácil para mim registar tempos de volta rápidos, por isso estou ainda mais satisfeito. No início tive de me adaptar um pouco com a V4R, porque aqui é completamente diferente com uma moto supersport. Depois correu cada vez melhor e o meu ritmo também foi bom."

Com 1:39,912 minutos, o companheiro de equipa do bicampeão mundial de Superbike Álvaro Bautista foi apenas ligeiramente mais lento do que o recorde de volta de Toprak Razgatlioglu, estabelecido com a Yamaha em 1:39,876 minutos na corrida Superpole de 2023. Bulega ainda vê espaço para melhorias. "Ainda posso melhorar um pouco os travões, isso é essencial em Portimão. De resto, vamos adaptar melhor a mota à pista, não temos peças novas", revelou o italiano. "Na minha opinião, as coisas estão a correr ainda melhor aqui do que em Jerez, porque em Espanha consegui uma grande volta com o pneu de qualificação - tal como outros. Aqui concentrei-me em trabalhar com os pneus de corrida e o meu ritmo foi mais rápido."

Vários pilotos de MotoGP da Academia VR46 também estiveram presentes em Portimão, e Valentino Rossi também efectuou algumas voltas. "Fiz algumas voltas com o Vale. Foi bom voltar a vê-lo numa mota. No final do dia, vou vê-lo e conversar um pouco sobre os velhos tempos", disse Bulega, que também já foi piloto da VR46.

Como sempre acontece com os testes, os tempos só são comparáveis até certo ponto porque as equipas seguem programas muito diferentes, o que explica por vezes grandes diferenças. Este facto explica as diferenças por vezes significativas.





Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder