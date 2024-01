Jonathan Rea n'a pas encore montré le potentiel de la Yamaha

Avec 13 victoires, Portimão est l'un des terrains de prédilection de Jonathan Rea. Aucun autre pilote de Superbike ne s'est approché d'autant de victoires que le Nord-Irlandais. Alvaro Bautista (Ducati) occupe la deuxième place des statistiques avec cinq succès. Rea a remporté sa première course sur l''Autódromo Internacional do Algarve' avec Honda, puis douze victoires avec Kawasaki, et cette année, le sextuple champion du monde veut gagner avec la troisième marque.

Les deux jours d'essai de Portimão, lundi et mardi de cette semaine, ont toutefois davantage servi au pilote de 36 ans à préparer le début de la saison dans moins d'un mois. "Une journée de test correcte. Nous avons essayé à nouveau certaines pièces que nous avions déjà testées à Jerez pour confirmer", a raconté l'homme aux 119 victoires. "C'est la première fois que je viens à Portimão avec la Yamaha, mais je suis arrivé assez rapidement à de bons temps. Nous avons passé presque toute la journée avec le pneu de course SC0 pour voir comment il se comportait sur la distance".

Pour information, Portimão n'est pas seulement exigeante en termes de pilotage, elle met aussi les pneus à rude épreuve. En 2023, le fournisseur de pneus unifiés Pirelli n'a pas apporté de qualificatif SCQ sur le circuit pour des raisons de sécurité, et le pneu de course tendre SCX n'était autorisé que pour la Superpole et la course de sprint.

Rea a réalisé le troisième meilleur temps de la première journée d'essais en 1:40,060 min, seuls l'étonnant rookie Nicolò Bulega (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (BMW) ont été plus rapides. Il veut faire mieux lors de la deuxième journée d'essais. "Mardi, nous travaillerons davantage sur nos performances. La constance est déjà assez bonne, mais il nous manque quelque chose sur un tour rapide", a admis le pilote Yamaha. "Ce qui est bien, c'est que nous avons à nouveau pu collecter beaucoup de bonnes données avec lesquelles les gars pourront travailler plus tard et trouver des solutions pour le deuxième jour de test".

Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement comparables, car les équipes suivent des programmes très différents. C'est ce qui explique les retards parfois importants.

Temps des tests du championnat du monde de Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur