Jonathan Rea non ha ancora mostrato il potenziale della Yamaha

Come previsto, Jonathan Rea si è classificato terzo nel primo giorno di test a Portimão, ma il pilota della Yamaha non era completamente soddisfatto del suo tempo sul giro.

Con 13 vittorie, Portimão è una delle piste preferite da Jonathan Rea; nessun altro pilota Superbike si è avvicinato al numero di vittorie del nordirlandese. Alvaro Bautista (Ducati) segue al secondo posto nelle statistiche con cinque vittorie. Rea ha vinto la sua prima gara all'Autódromo Internacional do Algarve con la Honda, seguita da dodici vittorie con la Kawasaki, e quest'anno il sei volte campione del mondo vuole vincere con la terza marca.

Tuttavia, i due giorni di test di Portimão di lunedì e martedì di questa settimana sono serviti al 36enne più che altro per prepararsi all'apertura della stagione tra meno di un mese. "Una giornata di test decente. Abbiamo provato alcune parti che avevamo già testato a Jerez per confermarle", ha detto il 119 volte vincitore. "Era la prima volta che salivo sulla Yamaha a Portimão, ma ho ottenuto buoni tempi abbastanza rapidamente. Abbiamo trascorso quasi tutto il giorno con il pneumatico da gara SC0 per capire come si comporta sulla distanza".

A titolo informativo: Portimão non è solo impegnativa in termini di guida, ma mette a dura prova anche i pneumatici. Nel 2023, per motivi di sicurezza, il fornitore standard Pirelli non ha portato sul circuito una SCQ da qualifica e il pneumatico da gara morbido SCX è stato ammesso solo per la Superpole e la gara sprint.

Rea ha fatto segnare il terzo tempo nella prima giornata di test con un 1:40.060 min, solo il sorprendente esordiente Nicolò Bulega (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (BMW) sono stati più veloci. Vuole migliorare nel secondo giorno di test. "Martedì lavoreremo di più sulle nostre prestazioni. La costanza è già abbastanza buona, ma ci manca qualcosa nel giro veloce", ha ammesso il pilota della Yamaha. "La cosa positiva è che siamo riusciti a raccogliere di nuovo molti dati validi, su cui i ragazzi potranno lavorare in seguito per elaborare qualcosa per il secondo giorno di test".

Come sempre accade nei test, i tempi sono comparabili solo in misura limitata perché le squadre seguono programmi molto diversi. Questo spiega i divari a volte notevoli.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder