Jonathan Rea ainda não mostrou o potencial da Yamaha

Como esperado, Jonathan Rea terminou em terceiro no primeiro dia de testes em Portimão, mas o piloto da Yamaha não ficou completamente satisfeito com o seu tempo de volta.

Com 13 vitórias, Portimão é uma das pistas favoritas de Jonathan Rea; nenhum outro piloto de Superbike se aproximou de tantas vitórias como o irlandês do norte. Alvaro Bautista (Ducati) segue em segundo lugar nas estatísticas com cinco vitórias. Rea venceu a sua primeira corrida no Autódromo Internacional do Algarve com a Honda, seguida de doze vitórias com a Kawasaki, e este ano o hexacampeão mundial quer vencer com a terceira marca.

No entanto, os dois dias de testes em Portimão, na segunda e terça-feira desta semana, serviram mais para o piloto de 36 anos se preparar para a abertura da temporada, daqui a menos de um mês. "Foi um bom dia de testes. Testámos novamente algumas peças que já tínhamos testado em Jerez para as confirmar", disse o 119 vezes vencedor. "Foi a minha primeira vez com a Yamaha em Portimão, mas consegui bons tempos muito rapidamente. Passámos quase todo o dia com o pneu de corrida SC0 para ver como se comporta na distância."

A título informativo: Portimão não é apenas exigente em termos de condução, mas também coloca uma enorme pressão sobre os pneus. Em 2023, o fornecedor de série Pirelli não trouxe um pneu de qualificação SCQ para o circuito por razões de segurança, e o pneu de corrida SCX macio só foi autorizado para a Superpole e a corrida de sprint.

Rea fez o terceiro melhor tempo no primeiro dia de testes com 1:40.060 min, apenas o surpreendente estreante Nicolò Bulega (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (BMW) foram mais rápidos. Ele quer melhorar no segundo dia de testes. "Na terça-feira vamos trabalhar mais no nosso desempenho. A consistência já é bastante boa, mas falta-nos algo numa volta rápida", admitiu o piloto da Yamaha. "O bom é que conseguimos recolher muitos dados bons de novo, com os quais os rapazes podem trabalhar mais tarde e encontrar algo para o segundo dia de testes."

Como sempre acontece nos testes, os tempos só são comparáveis até certo ponto porque as equipas seguem programas muito diferentes. Isto explica as diferenças por vezes grandes.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder