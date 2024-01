Problème ou réalité ? Andrea Iannone à la traîne

Portimão est l'un des rares circuits qu'Andrea Iannone n'a pas connu lorsqu'il était dans le paddock du MotoGP. Depuis 2020, le grand huit portugais figure au calendrier des GP, mais l'Italien était déjà suspendu pour dopage depuis le 17 décembre 2019. Pour préparer son retour au championnat du monde Superbike en 2024, le pilote de 34 ans s'était toutefois entraîné quelques jours à Portimão avec une Ducati de série.

C'est donc avec d'autant plus de surprise que Iannone a connu de gros problèmes lundi lors du test Superbike et n'a terminé qu'en 17e position sur la feuille des temps, avec 1,3 sec de retard - la semaine dernière à Jerez, il avait terminé cinquième ! "C'était une journée difficile, nous avons eu des problèmes de set-up avec l'une des deux motos", a gémi le pilote de Go-Eleven. "Nous devons comprendre dans quels domaines nous pouvons travailler demain pour améliorer le feeling. C'était une journée très frustrante, l'une des plus compliquées depuis que je suis revenu en piste. Notre deuxième moto est bien meilleure, mais nous ne l'avons pas utilisée parce que nous voulons l'utiliser dès la première course".

Pour le team manager Denis Sacchetti, les problèmes ont également été une surprise, mais il ne considère pas ce résultat comme un revers. "Une journée étrange où nous avons eu des problèmes inattendus", ruminait l'Italien. "Andrea était pour la première fois sur ce circuit, qui est très difficile et exigeant. En fait, il n'a fait que quelques tours avec la moto standard au début du mois. Et même s'il n'était pas à l'aise avec la moto, Andrea a réussi à avoir un bon rythme avec le pneu dur de course. Mais nous devons encore trouver comment exploiter le potentiel des pneus tendres".

Comme toujours lors des essais, il est toutefois vrai que les temps ne sont que partiellement comparables, car les équipes suivent des programmes très différents. C'est ce qui explique les retards parfois importants.

Temps des tests du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur