Problema o realtà? Andrea Iannone si mette dietro

Andrea Iannone si è comportato brillantemente nei test Superbike finora, ma il pilota Go Eleven Ducati ha concluso la prima giornata di prove a Portimão solo in 17a posizione. Ci sono problemi.

Portimão è uno dei pochi circuiti che Andrea Iannone non conosce per il suo periodo nel paddock della MotoGP. L'ottovolante portoghese è stato inserito nel calendario dei GP dal 2020, ma l'italiano era già stato bandito per doping dal 17 dicembre 2019. In vista del suo ritorno nel Campionato Mondiale Superbike nel 2024, tuttavia, il 34enne si è allenato per alcuni giorni su una Ducati di serie a Portimão.

A maggior ragione, Iannone ha avuto grossi problemi nel test Superbike di lunedì e si è piazzato solo 17° nella classifica dei tempi, a 1,3 secondi dal quinto posto che aveva ottenuto la settimana scorsa a Jerez! "È stata una giornata difficile, abbiamo avuto problemi di messa a punto con una delle due moto", si è lamentato il pilota della Go-Eleven. "Dobbiamo capire su quali aree possiamo lavorare domani per migliorare il feeling. È stata una giornata molto frustrante, una delle più complicate da quando sono tornato in pista. La nostra seconda moto è molto migliore, ma non l'abbiamo usata perché vogliamo usarla fin dalla prima gara".

I problemi sono stati una sorpresa anche per il team manager Denis Sacchetti, che però non vede il risultato come una battuta d'arresto. "Una giornata strana in cui abbiamo avuto problemi inaspettati", ha commentato l'italiano. "Era la prima volta di Andrea su questa pista, che è molto difficile e impegnativa. Infatti, ha fatto solo qualche giro con la moto standard all'inizio del mese. Anche se non si sentiva a suo agio con la moto, Andrea è riuscito a stabilire un buon ritmo con il pneumatico duro da gara. Tuttavia, dobbiamo ancora capire come sfruttare il potenziale delle gomme morbide".

Come sempre accade nei test, tuttavia, i tempi sono comparabili solo in misura limitata perché i team seguono programmi molto diversi. Questo spiega i divari talvolta elevati.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder