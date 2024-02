Nicolò Bulega (Ducati): "No me esperaba esto"

Desde su debut con la Ducati V4R, Nicolò Bulega ha impresionado con tiempos rápidos tanto con neumáticos de calificación como de carrera. En las pruebas de Superbike de este año en Jerez y Portimão, siempre estuvo delante y marcó el mejor tiempo en tres de los cuatro días.

Muchos esperan que el piloto de 24 años sea uno de los candidatos al podio en Australia. Antes del inicio de la temporada en Australia, del 23 al 25 de febrero, se celebrará un último test en Phillip Island. "Sólo llevamos unos días de pruebas, así que no puedo decir nada sobre la temporada tan pronto. Sin embargo, no esperaba ser tan rápido desde el principio", admitió el actual Campeón del Mundo de Supersport. "Por supuesto que estoy contento, pero al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando, porque todavía estoy aprendiendo. Como debutante, no tengo que ganar el campeonato. Quiero divertirme, el título no está en mi agenda".

Bulega fue preparado para su primer año en Superbike por Ducati desde el principio, con el piloto de 25 años saliendo varias veces con la V4R para el equipo de pruebas. "Fueron tres citas y seis días, pero la mitad de ellos fueron en mojado. Así que sólo tuve tres días útiles sobre la moto. Es mejor que ningún día, pero no mucho", subrayó el piloto de Ducati. "De hecho, no he tenido que hacer grandes ajustes en mi estilo de pilotaje. Ya lo hice el año pasado con la Ducati de Supersport, poniendo la moto a punto pronto y pisando el acelerador".

Bulega tiene otros nombres en mente para el título. "Álvaro, Toprak y Jonathan seguro que estarán delante, y quizás yo, Redding, Rinaldi o Petrucci también podamos luchar con ellos", reflexiona el italiano. "Es un honor para mí estar en este equipo. Como piloto oficial de Ducati, siempre estás bajo un poco de presión, pero si sigo como hasta ahora, eso no será un problema."