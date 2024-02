Nicolò Bulega (Ducati) : "Je ne m'attendais pas à cela".

Depuis ses débuts sur la Ducati V4R, Nicolò Bulega impressionne par ses temps au tour rapides en pneus de qualification et de course. Lors des tests Superbike de cette année à Jerez et Portimão, il s'est toujours trouvé devant et a assuré le meilleur temps trois jours sur quatre.

Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que le pilote de 24 ans soit un candidat au podium à Down Under. Avant l'ouverture de la saison en Australie, du 23 au 25 février, un dernier test aura lieu à Phillip Island. "Jusqu'à présent, nous n'avons eu que quelques jours de tests, je ne peux pas encore me prononcer sur la saison si tôt. Mais je ne m'attendais pas à être aussi rapide dès le début", a admis l'actuel champion du monde Supersport. "Bien sûr, cela me fait plaisir, mais en même temps, nous devons continuer à travailler, car je suis toujours en train d'apprendre. En tant que rookie, je n'ai pas besoin de gagner le championnat. Je veux prendre du plaisir, le titre n'est pas à mon ordre du jour".

Bulega a été préparé très tôt par Ducati pour sa première année en Superbike, le jeune homme de 25 ans étant sorti plusieurs fois pour l'équipe de test avec la V4R. "Cela représentait trois rendez-vous et six jours, dont la moitié étaient cependant mouillés. Je n'ai donc eu que trois jours utilisables sur la moto. C'est mieux que pas de jour du tout, mais ce n'est pas beaucoup non plus", a souligné le pilote Ducati. "C'est plutôt que je n'ai pas eu besoin de beaucoup adapter mon style de conduite. Redresser la moto tôt et mettre les gaz, je l'ai déjà fait l'année dernière avec la Ducati Supersport.

Pour le titre, Bulega a d'autres noms en tête. "Álvaro, Toprak et Jonathan seront certainement devant, mais peut-être que moi, Redding, Rinaldi ou Petrucci pourrons nous battre avec eux", a déclaré l'Italien. "Pour moi, c'est un honneur d'être dans cette équipe. En tant que pilote d'usine Ducati, on est toujours un peu sous pression, si je continue comme je l'ai fait jusqu'à présent, ce ne sera pas un problème".