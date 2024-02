Nicolò Bulega (Ducati): "Non me l'aspettavo".

Fin dal suo debutto in sella alla Ducati V4R, Nicolò Bulega ha impressionato per i suoi tempi veloci con le gomme da qualifica e da gara. Nei test Superbike di quest'anno a Jerez e Portimão, è stato sempre davanti e ha fatto segnare il miglior tempo in tre giorni su quattro.

Molti si aspettano che il ventiquattrenne sia un candidato al podio Down Under. Un ultimo test si svolgerà a Phillip Island prima dell'apertura della stagione in Australia dal 23 al 25 febbraio. "Finora abbiamo avuto solo pochi giorni di test, quindi non posso dire nulla sulla stagione così presto. Tuttavia, non mi aspettavo di essere così veloce fin dall'inizio", ha ammesso il campione del mondo Supersport in carica. "Naturalmente sono contento, ma allo stesso tempo dobbiamo continuare a lavorare, perché sto ancora imparando. Come rookie, non devo vincere il campionato. Voglio divertirmi, il titolo non è nei miei programmi".

Bulega è stato preparato per il suo primo anno in Superbike da Ducati fin dall'inizio, con il 25enne che è salito più volte in sella alla V4R per il test team. "Si trattava di tre date e sei giorni, ma metà di questi erano bagnati. Quindi ho avuto solo tre giorni utilizzabili sulla moto. È meglio di niente, ma non è un granché", ha sottolineato il pilota della Ducati. "In realtà, non ho dovuto apportare modifiche sostanziali al mio stile di guida. L'ho già fatto l'anno scorso con la Supersport Ducati, impostando la moto in anticipo e dando gas".

Bulega ha in mente altri nomi per il titolo. "Álvaro, Toprak e Jonathan saranno sicuramente davanti, e forse anche io, Redding, Rinaldi o Petrucci potremo lottare con loro", ha pensato l'italiano. "È un onore per me far parte di questa squadra. Come pilota Ducati, sei sempre un po' sotto pressione, ma se continuo così non sarà un problema".