Nicolò Bulega (Ducati): "Não estava à espera disto"

Como estreante, Nicolò Bulega mostrou desempenhos fantásticos nos testes de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O próprio piloto da Ducati está surpreendido com a sua rapidez na V4R.

Desde a sua estreia com a Ducati V4R, Nicolò Bulega tem impressionado com tempos de volta rápidos com pneus de qualificação e de corrida. Nos testes de Superbike deste ano em Jerez e Portimão, esteve sempre na frente e estabeleceu o tempo mais rápido em três dos quatro dias.

Muitos esperam que o jovem de 24 anos seja um candidato ao pódio em Down Under. Um último teste terá lugar em Phillip Island antes da abertura da época na Austrália, de 23 a 25 de fevereiro. "Só tivemos alguns dias de testes até agora, por isso não posso dizer nada sobre a época tão cedo. No entanto, não esperava ser tão rápido desde o início", admitiu o atual Campeão do Mundo de Supersport. "Claro que estou satisfeito, mas ao mesmo tempo temos de continuar a trabalhar, porque ainda estou a aprender. Como estreante, não tenho de ganhar o campeonato. Quero divertir-me, o título não está na minha agenda".

Bulega foi preparado para o seu primeiro ano de Superbike pela Ducati desde o início, com o piloto de 25 anos a rodar com a V4R várias vezes para a equipa de testes. "Foram três datas e seis dias, mas metade deles estavam molhados. Por isso, só tive três dias úteis com a mota. É melhor que nenhum dia, mas não muito", enfatizou o piloto da Ducati. "De facto, não tive de fazer grandes ajustes ao meu estilo de condução. Já fiz isso no ano passado com a Ducati Supersport, ajustando a moto cedo e pisando no acelerador.

Bulega tem outros nomes em mente para o título. "O Álvaro, o Toprak e o Jonathan vão certamente estar na frente, e talvez eu, o Redding, o Rinaldi ou o Petrucci também possamos lutar com eles," disse o italiano. "É uma honra para mim estar nesta equipa. Como piloto da Ducati, estamos sempre sob alguma pressão, mas se eu continuar como tenho estado, isso não será um problema."