Nouveaux régimes : 500 tr/min de plus pour Ducati et Kawasaki

La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a publié le règlement technique du championnat du monde de Superbike et de ses classes cadres pour 2024. Le régime maximal jouera à l'avenir un rôle secondaire dans la catégorie reine.

Avec l'introduction d'un poids minimum pour le pilote en pleine possession de ses moyens à partir de 2024 et d'un débit de carburant régulé à partir de 2025, l'équilibrage tant décrié des motos du championnat du monde Superbike par le biais du régime maximal sera au moins partiellement supprimé. L'année dernière, elle avait conduit le moteur de série de la Ducati V4R à tourner 900/min plus haut que ce qui était autorisé pour le groupe en championnat du monde.

Cette saison, les moteurs Ducati et Kawasaki peuvent tourner 500 tr/min de plus qu'en 2023, leur maximum étant désormais de 16 100 et 15 100 tr/min. Pour les autres constructeurs, le régime maximal de l'année dernière est maintenu :



Honda 15.600/min

BMW 15.500

Yamaha 15.200

Pour la suite de la saison, plus rien ne sera modifié au niveau du régime, à moins qu'un constructeur ne se voie accorder des modifications au niveau du moteur (Concession-Parts) ou du châssis (Super-Concession-Parts).

"Si vous accordez quelque chose à un constructeur non compétitif, il est impossible d'estimer à l'avance si cela lui fera gagner 0,1 ou 1 seconde", a expliqué le directeur exécutif du SBK Gregorio Lavilla à propos de l'exception à la règle. "Ces deux dernières années, nous avons vu qu'un constructeur ne devient pas automatiquement plus rapide en utilisant des pièces de super-concession. Mais s'il est évident qu'une pièce particulière apporte une nette amélioration, nous nous sommes mis d'accord pour rétablir l'équilibre en jouant sur le régime maximal. Dans le cas contraire, nous ne touchons pas au régime".

Cette mesure s'accompagne d'un changement fondamental de philosophie : au lieu de punir le meilleur en réduisant le régime maximal lorsque l'algorithme d'équilibrage très complexe indique qu'il est trop rapide par rapport aux autres, les nouvelles règles visent à permettre à ceux qui n'ont pas réussi de rejoindre le peloton de tête.

"Si à l'avenir un constructeur se plaint qu'un autre est très rapide - même avec une quantité de carburant limitée - j'expliquerai que nous n'avons jamais voulu punir quelqu'un qui fait un travail formidable", a déclaré Lavilla à SPEEDWEEK.com. "Si vous êtes champion du monde, cela signifie que le constructeur a une moto et une équipe de champion du monde, ainsi qu'un pilote qui roule comme un champion. Cela fait de nombreuses années que je veux me débarrasser de cette solution de régime, je ne l'ai jamais aimée. Mais nous avions besoin de quelque chose pour aider ceux qui ne réussissent pas. Il n'y avait pas d'autre idée jusqu'à ce que celle du débit d'essence apparaisse".

Le poids minimum du pilote en pleine possession de ses moyens a été ancré dans le règlement comme on le sait déjà : 80 kg ont été définis comme poids moyen ; celui qui se trouve en dessous doit charger 50 pour cent de la différence comme poids supplémentaire. Par exemple, si un pilote pèse 66 kg, la différence est de 14 kg, ce qui implique un poids supplémentaire de 7 kg.

Un pilote doit charger un maximum de 10 kg. Le poids minimum d'une superbike est défini à 168 kg et peut donc augmenter jusqu'à un maximum de 178 kg. Tous les pilotes et motos sont pesés lors du contrôle technique et après les entraînements ou les courses. Les pilotes peuvent également être tirés au sort pour des contrôles pendant les entraînements libres.