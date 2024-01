Nuovi regimi: 500 giri/minuto in più per Ducati e Kawasaki

La Federazione Motociclistica Mondiale FIM ha pubblicato il regolamento tecnico del Campionato Mondiale Superbike e delle sue classi di telaio per il 2024. In futuro, i giri massimi avranno un ruolo subordinato nella classe regina.

Con l'introduzione del peso minimo per il pilota in assetto completo a partire dal 2024 e della portata regolamentata del carburante a partire dal 2025, il tanto contestato bilanciamento delle moto nel Campionato Mondiale Superbike attraverso il regime massimo del motore sarà almeno parzialmente abolito. L'anno scorso, questo ha fatto sì che il motore di serie della Ducati V4R girasse a 900 giri al minuto in più di quanto gli fosse consentito nel campionato mondiale.

In questa stagione, i motori Ducati e Kawasaki sono autorizzati a girare a 500 giri/minuto in più rispetto al 2023; il loro massimo è ora di 16.100 e 15.100 giri/minuto. Gli altri costruttori continueranno a mantenere i regimi massimi dello scorso anno:



Honda 15.600 giri/min.

BMW 15.500

Yamaha 15.200

I regimi non saranno modificati per il resto della stagione, a meno che un costruttore non sia autorizzato ad apportare modifiche al motore (parti in concessione) o al telaio (parti in super concessione).

"Se si permette a un costruttore non competitivo di fare qualcosa, è impossibile stimare in anticipo se guadagnerà 0,1 o 1 secondo come risultato", ha detto il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla, spiegando l'eccezione alla regola. "Negli ultimi due anni abbiamo visto che un costruttore non diventa automaticamente più veloce utilizzando parti in super concessione. Tuttavia, se è evidente che una determinata parte apporta un miglioramento significativo, abbiamo deciso di ripristinare l'equilibrio attraverso il regime massimo del motore. Altrimenti, lasciamo stare i giri".

Questo passo va di pari passo con un cambiamento fondamentale di filosofia: invece di penalizzare i migliori piloti con una riduzione dei giri massimi se il complesso algoritmo di bilanciamento indica che sono troppo veloci rispetto agli altri, le nuove regole mirano a consentire a chi non ha successo di raggiungere i primi.

"Se in futuro un costruttore si lamenterà che un altro è molto veloce, anche con un carburante limitato, allora spiegherò che non abbiamo mai voluto penalizzare qualcuno che sta facendo un ottimo lavoro", ha detto Lavilla a SPEEDWEEK.com. "Quando si diventa campioni del mondo, significa che il costruttore ha una moto e una squadra campione del mondo e un pilota che guida come un campione. Da molti anni volevo eliminare questa soluzione dei giri, non mi è mai piaciuta. Ma avevamo bisogno di qualcosa che aiutasse chi non aveva successo. Non c'erano altre idee finché non è arrivata quella della portata del carburante".

Il peso minimo del pilota in kit completo è stato ancorato al regolamento come già noto: 80 kg è stato definito come peso medio; chiunque sia al di sotto di questo peso deve aggiungere il 50% della differenza come peso extra. Ad esempio, se un corridore pesa 66 kg, la differenza è di 14 kg, quindi si deve aggiungere un peso supplementare di 7 kg.

Un pilota deve aggiungere un massimo di 10 kg. Il peso minimo della Superbike è definito in 168 kg e può quindi aumentare fino a un massimo di 178 kg. Tutti i piloti e le moto vengono pesati alle verifiche tecniche e dopo le sessioni di allenamento o le gare. I piloti possono anche essere estratti a sorte per i controlli durante le sessioni di prove libere.