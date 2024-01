Novos regimes de motor: mais 500 rpm para a Ducati e a Kawasaki

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) publicou os regulamentos técnicos para o Campeonato do Mundo de Superbike e as suas classes de enquadramento para 2024. No futuro, as rotações máximas desempenharão um papel secundário na categoria rainha.

Com a introdução do peso mínimo para o piloto em equipamento completo a partir de 2024 e do caudal de combustível regulado a partir de 2025, o muito criticado equilíbrio das motos no Campeonato do Mundo de Superbike através da velocidade máxima do motor será, pelo menos parcialmente, abolido. No ano passado, este facto levou a que o motor de produção da Ducati V4R acelerasse 900 rpm mais do que o permitido no campeonato do mundo.

Os motores da Ducati e da Kawasaki estão autorizados a acelerar 500 rpm mais nesta época do que em 2023; o seu máximo é agora de 16.100 e 15.100 rpm. Os outros fabricantes continuarão com as rotações máximas do ano passado:



Honda 15.600 rpm

BMW 15,500

Yamaha 15.200

As rotações não serão alteradas durante o resto da época, a menos que um fabricante seja autorizado a fazer alterações no motor (peças concessionadas) ou no chassis (peças superconcessionadas).

"Se concedermos algo a um construtor não competitivo, é impossível estimar de antemão se ele vai ganhar 0,1 ou 1 segundo como resultado", disse o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, explicando a exceção à regra. "Nos últimos dois anos, vimos que um fabricante não se torna automaticamente mais rápido ao utilizar peças de superconcessão. No entanto, se for óbvio que uma determinada peça traz uma melhoria significativa, então concordámos em restaurar o equilíbrio através da velocidade máxima do motor. Caso contrário, deixamos as rotações em paz".

Este passo é acompanhado por uma mudança fundamental de filosofia: em vez de penalizar os melhores pilotos com rotações máximas reduzidas se o algoritmo de equilíbrio altamente complexo indicar que são demasiado rápidos em comparação com os outros, as novas regras têm como objetivo permitir que os que não conseguiram alcançar os primeiros classificados.

"No futuro, se um construtor se queixar de que outro é muito rápido - mesmo com combustível limitado - explicarei que nunca quisemos penalizar alguém que está a fazer um excelente trabalho", disse Lavilla ao SPEEDWEEK.com. "Quando se é campeão do mundo, isso significa que o fabricante tem uma moto e uma equipa campeãs do mundo e um piloto que corre como um campeão. Há muitos anos que queria acabar com esta solução de rotações, nunca gostei dela. Mas precisávamos de algo para ajudar os que não tinham sucesso. Não havia outra ideia até surgir a do caudal de combustível".

O peso mínimo para o piloto com o equipamento completo foi fixado nos regulamentos como já era conhecido: 80 kg foi definido como o peso médio; qualquer pessoa abaixo deste valor deve adicionar 50% da diferença como peso extra. Por exemplo, se um ciclista pesa 66 kg, a diferença seria de 14 kg, pelo que seria necessário um peso adicional de 7 kg.

Um piloto deve adicionar um máximo de 10 kg. O peso mínimo da Superbike é definido como 168 kg e pode, portanto, aumentar até um máximo de 178 kg. Todos os pilotos e motos são pesados nas inspecções e após as sessões de treino ou corridas. Os pilotos podem também ser sorteados para controlo durante as sessões de treinos livres.