Prueba de Portimao, 13:00: Toprak supera el récord de la pole

El lunes, el debutante en Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) marcó el mejor tiempo de 1:39.913 minutos en el Autodromo Internacional do Algarve, en el interior de Portimao. En la segunda jornada de entrenamientos del martes, con la pista abierta de nuevo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el italiano utilizó un clasificador y marcó un tiempo de 1:39.275mins, significativamente más rápido que el récord de la pole establecido por Jonathan Rea (Kawasaki) en 2022 (1:39.610mins).



Como los récords sólo pueden establecerse durante un fin de semana de carrera, se trata de un récord no oficial.



No duró mucho de todos modos: A las 12:35 pm, Portimao es una hora después de CET, el recién llegado de BMW Toprak Razgatlioglu tomó la delantera con 1:39.225 min, el turco también tenía un clasificador instalado.



Detrás de él, había una diferencia de 0,7 y 0,9 segundos con Andrea Locatelli (Pata Yamaha) y Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) a mediodía.



Philipp Öttl (GMT94), el único alemán en el Campeonato del Mundo de Superbike, no ha podido mejorar su tiempo del lunes y se encuentra a casi 2,5 segundos.



El lunes, el equipo Petronas Honda con Tarran Mackenzie y Adam Norrodin sólo consiguió una vuelta de instalación, el martes el dúo de Midori Moriwaki está hasta ahora en la cola del pelotón.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) también se encuentra muy abajo, pero el italiano sólo ha completado seis vueltas hasta el momento debido a problemas técnicos en su V4R.



Como siempre ocurre en los entrenamientos, los tiempos sólo son comparables hasta cierto punto porque los equipos siguen programas muy diferentes y los pilotos pueden utilizar desde los neumáticos de carrera más duros hasta los de calificación. Esto explica las diferencias a veces grandes.

Test del Campeonato del Mundo de Superbike Portimao, martes, 13.00 h (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.050 seg.

3º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.728

4º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.731

5º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.911

6º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.006

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.188

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.251

9º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.262

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.498

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.627

12º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.666

13º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.768

14º Xavi Vierge (E), Honda, +1.773

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.845

16º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.185

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.232

18º Iker Lecuona (E), Honda, +2.372

19º Philipp Öttl (D), Yamaha, +2.491

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.499

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.446

22º Michael Rinaldi (I), Ducati, +3.799

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5.934

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +9.343

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410