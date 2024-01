Test de Portimao, 13h : Toprak meilleur que le record de la pole

Lundi, la recrue Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) a réalisé le meilleur temps en 1:39,913 min à l'Autodromo Internacional do Algarve, dans l'arrière-pays de Portimao. Lors de la deuxième journée d'essais mardi, le circuit étant à nouveau ouvert de 10h à 17h, l'Italien a utilisé un qualificateur et a réalisé un temps de 1:39,275 min, bien plus rapide que le record de pole de Jonathan Rea (Kawasaki) datant de 2022 (1:39,610 min).



Comme les records ne peuvent être établis que dans le cadre d'un week-end de course, il s'agit d'un record non officiel.



Il n'a de toute façon pas duré longtemps : à 12h35, Portimao se situant une heure après l'heure d'Europe centrale, le nouveau venu chez BMW Toprak Razgatlioglu a pris la tête avec 1:39,225 min, le Turc ayant lui aussi fait monter un qualificateur.



Derrière, à midi, l'écart est de 0,7 et 0,9 seconde avec Andrea Locatelli (Pata Yamaha) et Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Philipp Öttl (GMT94), le seul Allemand du plateau du Championnat du monde Superbike, n'a pas encore pu améliorer son temps de lundi et accuse un retard de près de 2,5 secondes.



Lundi, l'équipe Petronas Honda de Tarran Mackenzie et Adam Norrodin n'avait pu faire qu'un tour d'installation et mardi, le duo de Midori Moriwaki est pour l'instant en queue de peloton.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) est également loin derrière, mais l'Italien n'a effectué que six tours en raison de problèmes techniques sur sa V4R.



Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement comparables, car les équipes suivent des programmes très différents et les pilotes peuvent tout utiliser, du pneu de course le plus dur au pneu de qualification. C'est ce qui explique les retards parfois importants.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi, 13h (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,225 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,768

14. Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18. Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19. Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22. Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410