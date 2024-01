Test di Portimao, ore 13.00: Toprak meglio della pole record

Lunedì, il debuttante in Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) ha ottenuto il miglior tempo di 1:39.913 minuti all'Autodromo Internacional do Algarve, nell'entroterra di Portimao. Nella seconda giornata di test di martedì, con la pista nuovamente aperta dalle 10.00 alle 17.00, l'italiano ha utilizzato una qualifica e ha fatto segnare un tempo di 1:39.275minuti, significativamente più veloce del record della pole stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nel 2022 (1:39.610minuti).



Poiché i record possono essere stabiliti solo durante un weekend di gara, si tratta di un record non ufficiale.



Non è comunque durato a lungo: alle 12:35, a Portimao un'ora dopo l'ora dell'Europa centrale, il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu ha preso la testa della corsa con 1:39.225 min.



Dietro di lui, a mezzogiorno c'era un distacco di 0,7 e 0,9 secondi da Andrea Locatelli (Pata Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Philipp Öttl (GMT94), l'unico tedesco presente nel Campionato Mondiale Superbike, non è riuscito a migliorare il suo tempo di lunedì ed è in ritardo di quasi 2,5 secondi.



Lunedì il Team Petronas Honda con Tarran Mackenzie e Adam Norrodin è riuscito a fare solo un giro di installazione, martedì il duo di Midori Moriwaki è per ora in fondo allo schieramento.



Anche Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) è in fondo allo schieramento, ma l'italiano ha completato solo sei giri a causa di problemi tecnici sulla sua V4R.



Come sempre accade nei test, i tempi sono comparabili solo in misura limitata perché le squadre seguono programmi molto diversi e i piloti possono usare tutto, dalle gomme da corsa più dure a quelle da qualifica. Questo spiega i divari talvolta elevati.

Test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao, martedì alle 13.00 (30.1):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min.

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec.

3° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.728

4° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.731

5° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.006

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.188

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.251

9° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.262

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.498

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.627

12° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.666

13° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.768

14° Xavi Vierge (E), Honda, +1.773

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.845

16° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.185

17° Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.232

18° Iker Lecuona (E), Honda, +2.372

19° Philipp Öttl (D), Yamaha, +2.491

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.499

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.446

22° Michael Rinaldi (I), Ducati, +3.799

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5.934

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +9.343

Test del Campionato mondiale Superbike a Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410