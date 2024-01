Teste de Portimão, 13h00: Toprak melhor que o recorde da pole

Na segunda-feira, o estreante em Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) estabeleceu o tempo mais rápido de 1:39,913 minutos no Autódromo Internacional do Algarve, no interior de Portimão. No segundo dia de testes na terça-feira, com a pista aberta novamente das 10h00 às 17h00, o italiano utilizou um qualificador e estabeleceu um tempo de 1:39,275 minutos, que foi significativamente mais rápido do que o recorde da pole estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) em 2022 (1:39,610 minutos).



Como os recordes só podem ser estabelecidos durante um fim de semana de corrida, este é um recorde não oficial.



De qualquer forma, não durou muito tempo: às 12h35, Portimão está a uma hora da hora CET, o recém-chegado da BMW, Toprak Razgatlioglu, assumiu a liderança com 1:39.225 minutos, o turco também tinha um qualificador instalado.



Atrás dele, havia uma diferença de 0,7 e 0,9 segundos para Andrea Locatelli (Pata Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) ao meio-dia.



Philipp Öttl (GMT94), o único alemão no Campeonato do Mundo de Superbike, não conseguiu melhorar o seu tempo de segunda-feira e está quase 2,5 segundos atrás.



Na segunda-feira, a Equipa Petronas Honda com Tarran Mackenzie e Adam Norrodin apenas conseguiu uma volta de instalação, na terça-feira a dupla de Midori Moriwaki está até agora no fundo do pelotão.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) também está longe do pelotão, mas o italiano só completou seis voltas até agora devido a problemas técnicos na sua V4R.



Como é sempre o caso nos testes, os tempos só são comparáveis até certo ponto porque as equipas seguem programas muito diferentes e os pilotos podem usar tudo, desde os pneus de corrida mais duros aos pneus de qualificação. Isto explica as diferenças por vezes significativas.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira, 13h00 (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 seg

3º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,911

6º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,768

14º Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18º Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19º Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22º Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410