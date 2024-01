Álvaro Bautista sonríe: "He adelantado a Valentino"

Como el test de Portimao, de dos días de duración, está organizado por Ducati, también veremos a algunos pilotos de MotoGP rodar por la pista con motos de serie. El lunes y el martes, el campeón del mundo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi pilotarán una Panigale V4S de 1100 cc, mientras que Luca Marini lo hará con una Honda Fireblade. La superestrella Valentino Rossi (con una Yamaha R1) y los hermanos Márquez, Alex y Marc (con una Ducati), también tomaron parte en la primera jornada.

"Adelanté a Valentino una vez y me sentí muy orgulloso", se reía el bicampeón del mundo de Superbike Álvaro Bautista en el encuentro con SPEEDWEEK.com. Luego, más en serio: "Todos llevan motos de serie, la diferencia es muy grande. No obstante, siempre es agradable compartir pista con estos tipos".



Bagnaia fue el piloto más rápido de MotoGP el lunes, perdiendo 3,177 segundos respecto al mejor tiempo de Superbike, Rossi 4,79 segundos.

Álvaro ha rodado muy por debajo de sus posibilidades en los test invernales de Jerez y Portimao hasta ahora, lo que se debe a su lesión en el cuello desde el 1 de noviembre. "El lunes, por primera vez, no me centré en el dolor y pude concentrarme en pilotar", dijo la estrella de Ducati, que perdió 0,76 segundos respecto al mejor tiempo de su compañero de Aruba Nicolo Bulega. "De momento estoy concentrado en mí mismo, no tiene sentido mirar sus datos, porque todavía no estoy al cien por cien".

Antes de que comience el Campeonato del Mundo, el último fin de semana de febrero en Phillip Island (Australia), Bautista tiene dos días más de entrenamientos, el lunes y el martes previos a la prueba en el mismo trazado. Todavía quedan tres semanas hasta entonces. ¿Serán suficientes para ponerse a punto físicamente?

"Mis médicos me dicen que tengo que ser paciente debido a mis nervios", dijo el piloto de 39 años. "Mi fisioterapeuta está trabajando intensamente en mis vértebras, todo en mi cuello está endurecido. Eso también afecta a los nervios que pasan por ahí. Es difícil decir dónde estaré en Australia. En Jerez fue mucho peor de lo esperado. Y con tres días de por medio, hice grandes progresos para Portimao. Si las cosas siguen mejorando así, estaré en una posición física perfecta en Australia".

Times Superbike World Championship test Portimao, martes, 1pm (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.050 s

3º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.728

4º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.731

5º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.911

6º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.006

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.188

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.251

9º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.262

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.498

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.627

12º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.666

13º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.768

14º Xavi Vierge (E), Honda, +1.773

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.845

16º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.185

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.232

18º Iker Lecuona (E), Honda, +2.372

19º Philipp Öttl (D), Yamaha, +2.491

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.499

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.446

22º Michael Rinaldi (I), Ducati, +3.799

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5.934

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +9.343

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes, 13.00 h. (30.1.)

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2º Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

3º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.365

4º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

5º Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.394

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43.412

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor