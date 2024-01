Alvaro Bautista sourit : "J'ai dépassé Valentino".

Comme le test de Portimao de deux jours est organisé par Ducati, nous y verrons également quelques pilotes de MotoGP s'élancer autour du circuit sur des motos de série. Lundi et mardi, le champion du monde Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi piloteront une Panigale V4S de 1100 cm3, tandis que Luca Marini sera au volant d'une Honda Fireblade. La superstar Valentino Rossi (sur une Yamaha R1) et les frères Marquez Alex et Marc (sur une Ducati) étaient également présents le premier jour.

"J'ai dépassé Valentino une fois et j'étais très fier", a déclaré en riant le double champion du monde de Superbike Alvaro Bautista lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. Puis plus sérieusement : "Ils roulent tous avec des motos standard, la différence est très grande. C'est quand même toujours sympa de partager la piste avec ces gars".



Lundi, Bagnaia, le pilote MotoGP le plus rapide, a perdu 3,177 sec sur le meilleur temps en Superbike, Rossi 4,79 sec.

Lors des précédents tests hivernaux à Jerez et Portimao, Alvaro a roulé nettement en dessous de ses possibilités, en raison de sa blessure au cou survenue le 1er novembre. "Lundi, pour la première fois, la douleur n'était pas au premier plan pour moi et j'ai pu me concentrer sur le pilotage", a raconté la star Ducati, qui a perdu 0,76 sec sur le meilleur temps de son collègue d'Aruba, Nicolo Bulega. "Pour l'instant, je me concentre sur moi, cela n'a pas de sens de regarder ses données - parce que je ne pousse pas encore à 100 %".

Avant que le championnat du monde ne débute le dernier week-end de février à Phillip Island en Australie, Bautista aura encore deux jours d'essais, lundi et mardi, avant l'événement sur le même circuit. Il reste encore trois semaines d'ici là. Celles-ci seront-elles suffisantes pour être en forme physiquement ?

"Mes médecins me disent que je dois être patient à cause des nerfs", a déclaré le pilote de 39 ans. "Mon physiothérapeute s'occupe intensivement de mes vertèbres, tout est durci dans ma nuque. Cela a aussi une influence sur les nerfs qui y circulent. Difficile de dire où je me situerai en Australie. A Jerez, c'était bien pire que prévu. Et avec trois jours entre les deux, j'ai fait de gros progrès pour Portimao. Si les choses continuent à s'améliorer, je serai parfaitement en forme physiquement en Australie".

Temps du test du Championnat du Monde Superbike de Portimao, mardi à 13h (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,225 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,768

14. Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18. Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19. Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22. Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps des pilotes MotoGP, mardi à 13h (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min.

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,365

4. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,394

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,412

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur