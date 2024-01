Alvaro Bautista sorride: "Ho superato Valentino".

I test ride a Portimao offrono la rara opportunità di vedere in pista i migliori piloti della Superbike insieme ad alcune stelle del Campionato del Mondo MotoGP. Questa è anche un'esperienza per Alvaro Bautista.

Poiché la due giorni di test di Portimao è organizzata da Ducati, vedremo anche alcuni piloti della MotoGP girare in pista con moto di serie. Lunedì e martedì, il campione del mondo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi guideranno una Panigale V4S da 1100 cc, mentre Luca Marini guiderà una Honda Fireblade. Anche la superstar Valentino Rossi (su Yamaha R1) e i fratelli Marquez Alex e Marc (su Ducati) hanno partecipato alla prima giornata.

"Ho superato Valentino una volta e sono stato molto orgoglioso", ha riso il due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. Poi, più seriamente: "Guidano tutti moto di serie, la differenza è molto grande. Tuttavia, è sempre bello condividere la pista con questi ragazzi".



Bagnaia è stato il pilota più veloce della MotoGP lunedì, perdendo 3,177 secondi dal miglior tempo della Superbike, Rossi 4,79 secondi.

Nei test invernali di Jerez e Portimao Alvaro ha girato finora al di sotto delle sue possibilità, a causa dell'infortunio al collo subito il 1° novembre. "Lunedì, per la prima volta, non ero concentrato sul dolore e sono riuscito a concentrarmi sulla guida", ha detto il pilota della Ducati, che ha perso 0,76 secondi rispetto al miglior tempo del suo collega di Aruba Nicolo Bulega. "Al momento mi sto concentrando su me stesso, non ha senso guardare i suoi dati, perché non sto ancora spingendo al 100%".

Prima che il Campionato del Mondo inizi l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, in Australia, Bautista ha altri due giorni di test il lunedì e il martedì prima dell'evento sullo stesso circuito. Mancano ancora tre settimane. Saranno sufficienti per rimettersi in forma fisicamente?

"I miei medici mi dicono che devo essere paziente a causa dei miei nervi", ha detto il 39enne. "Il mio fisioterapista sta lavorando intensamente sulle mie vertebre, tutto il collo è indurito. Questo influisce anche sui nervi che corrono lì. È difficile dire dove sarò in Australia. A Jerez è stato molto peggio del previsto. E con tre giorni di pausa, ho fatto grandi progressi per Portimao. Se le cose continueranno a migliorare in questo modo, allora sarò in una posizione fisica perfetta in Australia".

Test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao, martedì alle 13.00 (30.1):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min.

2° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 sec.

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.728

4° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.731

5° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,911

6° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.006

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.188

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.251

9° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.262

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.498

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.627

12° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.666

13° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.768

14° Xavi Vierge (E), Honda, +1.773

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.845

16° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.185

17° Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.232

18° Iker Lecuona (E), Honda, +2.372

19° Philipp Öttl (D), Yamaha, +2.491

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.499

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.446

22° Michael Rinaldi (I), Ducati, +3.799

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5.934

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +9.343

Test del Campionato mondiale Superbike a Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì alle 13.00 (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

3° Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.365

4° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

5° Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.394

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43.412

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder