Alvaro Bautista sorri: "Ultrapassei o Valentino"

Os testes em Portimão oferecem a rara oportunidade de ver os melhores pilotos de Superbike em pista juntamente com algumas estrelas do Campeonato do Mundo de MotoGP. Esta é também uma experiência para Álvaro Bautista.

Como o teste de Portimão de dois dias é organizado pela Ducati, também veremos alguns pilotos de MotoGP a correr na pista com motos de produção. Na segunda e na terça-feira, o campeão do mundo Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi vão pilotar uma Panigale V4S com 1100 cc, enquanto Luca Marini vai pilotar uma Honda Fireblade. A superestrela Valentino Rossi (numa Yamaha R1) e os irmãos Marquez Alex e Marc (numa Ducati) também participaram no primeiro dia.

"Ultrapassei o Valentino uma vez e fiquei muito orgulhoso", riu-se o bicampeão do mundo de Superbike, Alvaro Bautista, no encontro com o SPEEDWEEK.com. Depois, mais a sério: "Todos eles têm motas normais, a diferença é muito grande. No entanto, é sempre bom partilhar a pista com estes tipos".



Bagnaia foi o piloto de MotoGP mais rápido na segunda-feira, perdendo 3,177 segundos para o melhor tempo das Superbike, Rossi 4,79 segundos.

Álvaro tem rodado muito abaixo das suas capacidades nos testes de inverno de Jerez e Portimão até agora, o que se deve à lesão no pescoço que sofreu a 1 de novembro. "Na segunda-feira, pela primeira vez, não me concentrei na dor e consegui concentrar-me na pilotagem," disse a estrela da Ducati, que perdeu 0,76 segundos em relação ao melhor tempo do seu colega de Aruba, Nicolo Bulega. "De momento, estou concentrado em mim, não vale a pena olhar para os dados dele, porque ainda não estou a 100 por cento."

Antes do início do Campeonato do Mundo no último fim de semana de fevereiro em Phillip Island, na Austrália, Bautista tem mais dois dias de testes na segunda e terça-feira antes do evento na mesma pista. Ainda faltam três semanas até lá. Serão estas suficientes para ficar fisicamente apto?

"Os meus médicos dizem-me que tenho de ser paciente por causa dos meus nervos", disse o piloto de 39 anos. "O meu fisioterapeuta está a trabalhar intensamente as minhas vértebras, tudo no meu pescoço está endurecido. Isso também afecta os nervos que aí correm. É difícil dizer onde vou estar na Austrália. Em Jerez foi muito pior do que o esperado. E com três dias de intervalo, fiz grandes progressos para Portimão. Se as coisas continuarem a melhorar assim, estarei numa posição física perfeita na Austrália."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira, 13h00 (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.225 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,050 seg

3º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,728

4º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

5º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,911

6º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,006

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,188

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,251

9º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,262

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,498

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,627

12º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,666

13º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,768

14º Xavi Vierge (E), Honda, +1,773

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,845

16º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,185

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,232

18º Iker Lecuona (E), Honda, +2,372

19º Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,491

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,499

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,446

22º Michael Rinaldi (I), Ducati, +3,799

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +5,934

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +9,343

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira, 13h00 (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2º Franco Morbidelli (I), Ducati, 1m43,065s

3º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.365

4º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

5º Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.394

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43.412

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1m43,090s

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder