Test de Portimao : Razgatlioglu se surpasse

Le record de pole à l'Autodromo Internacional do Algarve près de Portimao est détenu depuis 2022 par Jonathan Rea, qui avait alors réalisé 1:39,610 min sur une Kawasaki ZX-10RR.

Comme les records ne peuvent être établis que lors des week-ends de course, les meilleurs temps réalisés lors des essais ne sont pas pris en compte dans les statistiques officielles.



De plus, les équipes suivent des programmes très différents et les pilotes disposent de tout, du pneu de course le plus dur au pneu de qualification super tendre. Les temps ne sont donc que partiellement comparables, car les pilotes partent rarement à la chasse au temps avec les pneus les plus tendres dans les meilleures conditions.



Mardi midi, la recrue Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) et le novice BMW Toprak Razgatlioglu ont parfaitement saisi cette fenêtre de temps. L'Italien a d'abord réalisé un tour sensationnel à 12h13 avec 1:39,275 min, puis le Turc a porté son record à 1:39,225 min à 12h27. Deux minutes avant la fin des essais à 17h, Portimao étant à une heure de l'heure d'Europe centrale, alors que les conditions n'étaient plus idéales, le champion du monde 2021 a porté son tour à 1:39,189 min, soit 0,421 sec de moins que le record de Rea en pole position.



Sept pilotes sont restés en dessous de 1:40 min sur les deux jours, outre Razgatlioglu et Bulega, il s'agit d'Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), Andrea Locatelli (Pata Yamaha) et Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Etonnant : les quatre premiers ont roulé plus vite que Rea lors de son tour record. Et à l'exception de Honda, tous les constructeurs semblent capables de faire un podium.



Philipp Öttl (GMT94), le seul Allemand du plateau du championnat du monde de Superbike, a eu beaucoup plus de mal avec sa Yamaha à Portimao qu'à Jerez et n'a terminé que 20e.



Le duo Petronas-Honda Tarran Mackenzie et Adam Norrodin a connu une débâcle en terminant aux dernières places, perdant respectivement 4,4 et 6,1 secondes.