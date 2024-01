Test di Portimao: Razgatlioglu supera se stesso

Il record della pole all'Autodromo Internacional do Algarve, vicino a Portimao, è detenuto dal 2022 da Jonathan Rea, che ha fatto segnare 1:39.610 minuti su una Kawasaki ZX-10RR.

Poiché i record possono essere stabiliti solo nei fine settimana di gara, i tempi migliori ottenuti durante i giri di prova non hanno alcuna rilevanza per le statistiche ufficiali.



Inoltre, le squadre seguono programmi molto diversi durante i test e i piloti hanno a disposizione tutto, dal pneumatico da gara più duro a quello supermorbido da qualifica. I tempi sono quindi confrontabili solo in misura limitata, perché raramente i piloti vanno a caccia di tempi nelle condizioni migliori con le gomme più morbide.



Martedì pomeriggio, il debuttante in Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu hanno colto perfettamente questa finestra temporale. L'italiano ha fatto segnare per primo un giro sensazionale di 1:39.275 min alle 12:13, e il pilota turco ha migliorato il record a 1:39.225 min alle 12:27. Due minuti prima della fine dei test alle 17:00, Portimao è un'ora dietro il CET, quando le condizioni non erano più ideali, il Campione del Mondo 2021 si è migliorato a 1:39.189 min, 0,421 sec sotto il record della pole di Rea.



Sette piloti sono rimasti sotto l'1:40 min nei due giorni, tra cui Razgatlioglu e Bulega, Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), Andrea Locatelli (Pata Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Sorprendentemente, i primi quattro hanno girato più velocemente di Rea nel suo giro record. A parte la Honda, tutti i costruttori sembrano in grado di salire sul podio.



Philipp Öttl (GMT94), l'unico tedesco presente nel campionato mondiale Superbike, ha faticato molto di più con la Yamaha a Portimao che a Jerez ed è arrivato solo 20°.



La coppia Petronas Honda composta da Tarran Mackenzie e Adam Norrodin ha subito una debacle, finendo all'ultimo posto e perdendo rispettivamente 4,4 e 6,1 secondi.