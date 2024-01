Teste de Portimão: Razgatlioglu supera-se a si próprio

O recorde da pole no Autódromo Internacional do Algarve, perto de Portimão, é detido desde 2022 por Jonathan Rea, que registou 1:39,610 minutos com uma Kawasaki ZX-10RR.

Como os recordes só podem ser estabelecidos nos fins-de-semana de corrida, os melhores tempos durante os testes não têm qualquer relevância para as estatísticas oficiais.



Além disso, as equipas seguem programas muito diferentes durante os testes e os pilotos têm tudo à sua disposição, desde o pneu de corrida mais duro até ao supermacio de qualificação. Os tempos são, portanto, comparáveis apenas até certo ponto, porque os pilotos raramente vão à caça de tempos nas melhores condições com os pneus mais macios.



Na tarde de terça-feira, o estreante em Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e o recém-chegado da BMW Toprak Razgatlioglu apanharam esta janela de tempo na perfeição. O italiano estabeleceu pela primeira vez uma volta sensacional de 1:39,275 min às 12h13, e o piloto turco melhorou o recorde para 1:39,225 min às 12h27. Dois minutos antes do final do teste às 17h, Portimão está uma hora atrás da CET, quando as condições não eram mais ideais, o Campeão do Mundo de 2021 melhorou para 1:39,189 min, 0,421 s abaixo do recorde da pole de Rea.



Sete pilotos ficaram abaixo de 1:40 minutos nos dois dias, incluindo Razgatlioglu e Bulega, Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), Andrea Locatelli (Pata Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati).



Surpreendentemente, os quatro primeiros rodaram mais rápido do que Rea na sua volta recorde. E, à exceção da Honda, todos os fabricantes parecem ser capazes de terminar no pódio.



Philipp Öttl (GMT94), o único alemão no Campeonato do Mundo de Superbike, teve muito mais dificuldades com a Yamaha em Portimão do que em Jerez e terminou apenas em 20º.



A dupla da Petronas Honda, Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, sofreu um fracasso, terminando no último lugar e perdendo 4,4 e 6,1 segundos, respetivamente