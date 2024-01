Philipp Öttl (Yamaha) : "Nous étions très loin".

Près de deux secondes de retard sur le meilleur temps de Toprak Razgatlioglu (BMW) et une vingtième place au test de Portimao, c'est un peu décevant pour Philipp Öttl. D'autant plus qu'il s'était tout de suite senti à l'aise avec la Yamaha R1 lors de ses débuts à Jerez, lors des tests de la semaine précédente, et qu'il s'était solidement placé en milieu de peloton.

"Juste avant la pause déjeuner, nous avons un peu trouvé notre problème, puis l'après-midi, le rythme et le feeling se sont un peu améliorés", a résumé Philipp lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com au cours de la deuxième et dernière journée de tests au Portugal. "J'ai dû trouver ce dont j'avais besoin et ce dont je n'avais pas besoin sur cette piste exigeante. Je pensais que j'avais besoin de plus d'électronique. Puis j'ai découvert que j'en avais moins besoin. C'était assez intéressant. Avec la Ducati, il y a toujours beaucoup d'électronique qui intervient, la Yamaha fonctionne différemment. Il faut d'abord comprendre cela. Pendant un jour et demi, nous avons ralenti la moto, puis avant midi, nous avons décidé de revenir à ce que nous avions au début. Jusqu'à ce que ça me lance lundi, l'évolution était positive".

"En fait, nous avons testé pendant une demi-journée, avant cela nous tournions en rond", a remarqué le nouveau venu chez Yamaha. "L'équipe a travaillé dur et nous avons découvert beaucoup de choses, ce qui est très important. Nous avons été rapides à Jerez et nous pouvons l'être aussi à Portimao. Mais pour cela, il faut que ça colle. C'est normal, cela doit toujours convenir si l'on veut être rapide. Nous étions très loin de là où nous voulions être. Mais maintenant, nous savons dans quelle direction nous devons travailler. Et je sais un peu mieux comment je dois piloter la moto. Il faudra voir où nous en sommes en Australie. Il y a tellement de possibilités de réglage sur une Superbike qu'il est plus facile de se tromper de direction que de travailler dans le bon sens".

Le championnat du monde 2024 débutera dans trois semaines à Phillip Island, avant cela, il y aura encore deux jours d'essais sur le même circuit.

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur