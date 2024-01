Philipp Öttl (Yamaha): "Eravamo molto lontani".

"In realtà abbiamo provato per mezza giornata, prima giravamo a vuoto", ha detto il debuttante Yamaha GMT94 Philipp Öttl, riassumendo i test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao, che ha concluso in 20a posizione.

Quasi 2 secondi di ritardo dal miglior tempo di Toprak Razgatlioglu (BMW) e il 20° posto nei test di Portimao fanno riflettere Philipp Öttl. Soprattutto perché al suo debutto a Jerez, durante i test della settimana precedente, ha subito preso confidenza con la Yamaha R1 e si è piazzato solidamente a centrocampo.

"Poco prima della pausa pranzo abbiamo trovato un po' il nostro problema, poi nel pomeriggio è andata un po' meglio in termini di ritmo e feeling", ha riassunto Philipp la seconda e ultima giornata di test in Portogallo all'incontro con SPEEDWEEK.com. "Dovevo capire di cosa avevo bisogno e di cosa non avevo bisogno su questa pista così impegnativa. Pensavo di aver bisogno di più elettronica. Poi ho capito che me ne serviva meno. È stato molto interessante. Con la Ducati c'è sempre un gran numero di interventi elettronici, mentre la Yamaha funziona in modo diverso. Bisogna prima capirlo. Abbiamo rallentato la moto per un giorno e mezzo, poi prima di mezzogiorno abbiamo deciso di tornare a quello che avevamo all'inizio. Fino a quando non mi ha dato fastidio il lunedì, lo sviluppo è stato positivo".

"In realtà abbiamo provato per mezza giornata, prima giravamo a vuoto", ha detto il nuovo arrivato in Yamaha. "La squadra ha lavorato sodo e abbiamo scoperto molte cose, il che è molto importante. Siamo stati veloci a Jerez e possiamo esserlo anche a Portimao. Ma deve essere tutto a posto. È normale, deve essere sempre così se si vuole essere veloci. Eravamo molto lontani da dove volevamo essere. Ma ora sappiamo in quale direzione dobbiamo lavorare. E so un po' di più su come devo guidare la moto. Dovremo vedere a che punto siamo in Australia. Ci sono così tante opzioni di regolazione su una superbike, che è più facile perdersi nella direzione sbagliata che lavorare in quella giusta".

Il Campionato del Mondo 2024 prenderà il via a Phillip Island tra tre settimane, con altri due giorni di test sullo stesso circuito.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder