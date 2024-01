Philipp Öttl (Yamaha): "Estávamos muito longe"

"Na verdade, testámos durante meio dia, antes disso andámos às voltas", disse o estreante da Yamaha GMT94, Philipp Öttl, resumindo os testes do Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão, que terminou na 20ª posição.

Quase 2 segundos atrás do melhor tempo de Toprak Razgatlioglu (BMW) e o 20º lugar no teste de Portimão são preocupantes para Philipp Öttl. Acima de tudo, porque ele se familiarizou imediatamente com a Yamaha R1 em sua estréia em Jerez durante os testes da semana anterior e se colocou solidamente no meio-campo.

"Pouco antes da pausa para o almoço, encontrámos um pouco o nosso problema, depois à tarde melhorou um pouco em termos de ritmo e sensação", resumiu Philipp o segundo e último dia de testes em Portugal no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Tive de descobrir o que precisava e o que não precisava nesta pista exigente. Pensei que precisava de mais eletrónica. Depois apercebi-me que precisava de menos. Isso foi bastante interessante. Com a Ducati há sempre muita intervenção eletrónica, a Yamaha funciona de forma diferente. É preciso perceber isso primeiro. Abrandámos a moto durante um dia e meio, depois, antes do meio-dia, decidimos voltar ao que tínhamos no início. Até ao momento em que me deu problemas na segunda-feira, a evolução foi positiva."

"Na verdade, testámos durante meio dia, antes disso estávamos a andar em círculos," disse o estreante da Yamaha. "A equipa trabalhou muito e descobrimos muita coisa, o que é muito importante. Fomos rápidos em Jerez e também podemos ser rápidos em Portimão. Mas tem de estar tudo bem. Isso é normal, tem de ser sempre correto se quisermos ser rápidos. Estávamos muito longe de onde queríamos estar. Mas agora sabemos em que direção temos de trabalhar. E eu sei um pouco mais sobre a forma como tenho de conduzir a mota. Teremos de ver até onde chegamos na Austrália. Há tantas opções de ajuste numa superbike que é mais fácil perdermo-nos na direção errada do que trabalhar na direção certa."

O Campeonato do Mundo de 2024 arranca em Phillip Island dentro de três semanas, com mais dois dias de testes na mesma pista antes.

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbike Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder