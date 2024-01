Toprak Razgatlioglu est convaincu qu'il est possible d'aller encore plus vite

La nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu et BMW ont fait forte impression lors des tests hivernaux de Superbike à Jerez et Portimao. Mais le Turc sait aussi que cela ne garantit pas le succès en Australie.

On ne s'attendait pas à ce que le record de pole de Jonathan Rea (1:39,610 min) datant de 2022 soit battu de plus de 4/10 sec lors de ces tests hivernaux. Pourtant, les conditions sur la côte sud du Portugal étaient excellentes, avec 20 degrés Celsius, ni trop chaud ni trop froid.

Toprak Razgatlioglu s'est montré particulièrement rapide avec la BMW M1000RR sur tous les types de pneus : les pneus durs de course (SC0), les pneus tendres de course (SCX) et les pneus de qualification. Après quatre jours de tests à Jerez et Portimao, l'équipe ROKiT n'avait plus qu'un seul qualificateur avec lequel le pilote aux 39 victoires de course a réalisé 1:39,189 min.

"J'aurais pu faire 1'38", a souligné Toprak à SPEEDWEEK.com. "Mais nous avions trop d'adhérence avec le qualificatif pour nos réglages. La moto rebondissait en sortie de virage quand j'accélérais et j'avais du chattering en entrée de virage. Et j'ai eu beaucoup de wheelings, c'est pourquoi je n'ai pu faire que 1:39,1 min. J'ai aussi réussi des temps de tours incroyables avec le SCX et le SC0. Mes temps en simulation de course étaient également excellents, je suis très heureux".

Le Turc a essayé deux manches différentes, mais les a qualifiées de "très similaires". Il n'a donc pas encore décidé avec laquelle il souhaitait continuer à travailler.

"Nous étions très forts à Portimao, il est difficile de dire comment nous nous situerons à Phillip Island", a réfléchi Razgatlioglu. "La piste y est très différente, il faut plus d'adhérence. Et l'asphalte a été changé. Je ne peux même pas encore dire quel pneu nous utiliserons là-bas, le SC1 ou le SC0. Si nous avions une course à Portimao maintenant, il semblerait que nous pourrions gagner - mon rythme est très fort. Mais je sais aussi que nous devons améliorer notre grip sur la roue arrière et le turning".

Le championnat du monde 2024 débutera dans trois semaines à Phillip Island, avant quoi il y aura encore deux jours d'essais sur le même circuit.

Temps des tests du championnat du monde de Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur