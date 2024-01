Toprak Razgatlioglu è convinto: si può fare ancora più velocemente

Il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu e la BMW hanno fatto un'ottima impressione nei test invernali Superbike di Jerez e Portimao. Tuttavia, il turco sa anche che questo non è una garanzia di successo in Australia.

Non ci si poteva aspettare che il record della pole di Jonathan Rea (1:39.610 min) del 2022 venisse battuto di oltre 4/10 di secondo durante questi test invernali. Ma le condizioni sulla costa meridionale del Portogallo erano eccellenti, con 20 gradi centigradi né troppo caldi né troppo freddi.

Toprak Razgatlioglu è stato straordinariamente veloce con la BMW M1000RR con tutti i pneumatici: con quelli da corsa duri (SC0), con quelli da corsa morbidi (SCX) e anche con quelli da qualifica. Dopo quattro giorni di test a Jerez e Portimao, al team ROKiT era rimasto solo un pneumatico da qualifica, con il quale il 39 volte vincitore della gara ha fatto segnare un tempo di 1:39.189 min.

"Avrei potuto fare 1:38 min", ha sottolineato Toprak a SPEEDWEEK.com. "Ma con la qualifica avevamo troppo grip per il nostro assetto. La moto rimbalzava all'uscita della curva quando acceleravo e avevo un po' di chattering all'ingresso della curva. Ho avuto molte impennate, per cui sono riuscito a fare solo 1:39.1. Ho fatto anche dei tempi incredibili con la SCX e la SC0. Anche i miei tempi nella simulazione di gara sono stati eccellenti, sono molto contento".

Il turco ha provato due diverse oscillazioni, ma le ha descritte come "molto simili". Non ha quindi ancora deciso con quale delle due continuare a lavorare.

"Siamo stati molto forti a Portimao, ma è difficile dire come andremo a Phillip Island", ha riflettuto Razgatlioglu. "La pista è completamente diversa, c'è bisogno di più grip. E l'asfalto è nuovo. Non so nemmeno dire quale pneumatico useremo lì, la SC1 o la SC0. Se facessimo una gara a Portimao ora, sembra che vinceremmo - il mio ritmo è molto forte. Ma so anche che dobbiamo migliorare l'aderenza del pneumatico posteriore e le curve".

Il Campionato del Mondo 2024 prenderà il via a Phillip Island tra tre settimane, con altri due giorni di test sullo stesso circuito.

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder