Kawasaki sorprende: Tercer puesto en el test de Portimão

Kawasaki puede estar satisfecha con el test invernal de Portimão. Porque la figura de Alex Lowes no sólo confirmó la mejora en la puesta a punto de carrera en el exigente trazado portugués, sino que también sorprendió con el tercer mejor tiempo con neumático de calificación el martes. En 1:39.521 minutos, el inglés perdió 0,3 segundos sobre el destacado Toprak Razgatlioglu (BMW).

A Lowes se le ha asignado como técnico jefe para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 al ex piloto Pere Riba, que anteriormente ganó seis campeonatos del mundo con Jonathan Rea.



"El último día aquí en Portimão fue el primer día que Pere me empujó a encontrar algo de velocidad", sonrió el piloto de 33 años. "La electrónica y el chasis están funcionando de forma brillante y definitivamente hemos mejorado nuestro ritmo con neumáticos usados. Lo que no sabíamos antes era cómo afectaría esto a nuestro rendimiento en una vuelta rápida, pero cuando continuamos con una tanda con los neumáticos SCQ, hice algunas vueltas por debajo de 1:39 minutos y mi mejor vuelta aquí hasta ahora."

A Kawasaki -como a Ducati- se le han concedido más revoluciones para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024. El motor de cuatro cilindros en línea de la ZX-10RR ahora puede girar 500 rpm más.



"Francamente, no noto mucha diferencia. En Phillip Island veremos cómo nos comparamos con los demás. Allí también probaremos algunas cosas. Tenemos que estar contentos porque la moto ha funcionado bien. Terminamos nuestros entrenamientos invernales en Europa con nuestro mejor día hasta ahora", dijo Lowes. "Hemos trabajado bien durante el invierno y estoy mejor preparado que en años anteriores. Somos conscientes de que este año nos enfrentamos a un gran reto. Tenemos muchos pilotos fuertes y es difícil luchar contra motos rápidas como las Ducati y las BMW."

El test de superbikes de dos días en Portimão fue el último día de preparación en Europa. Los equipos preparan ahora el material para su transporte a Australia, donde tendrá lugar el último test antes del inicio de la temporada (23-25 de febrero), en Phillip Island, los días 19 y 20 de febrero.

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30 de enero):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2.º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor