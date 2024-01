Kawasaki surprend : troisième force au test de Portimão

Lors de la deuxième et dernière journée d'essais à Portimão, Alex Lowes a créé la surprise en signant le troisième meilleur temps. Le pilote Kawasaki est parti pour la première fois à la chasse aux temps et parle d'une ZX-10RR nettement améliorée pour le championnat du monde Superbike 2024.

Kawasaki peut être satisfait de ses tests hivernaux à Portimão. En effet, la figure de proue Alex Lowes a non seulement confirmé sur l'exigeant circuit portugais l'amélioration de ses réglages en course, mais a aussi surpris mardi en signant le troisième meilleur temps sur un pneu qualificatif. En 1:39,521 min, l'Anglais a concédé 0,3 sec à l'excellent Toprak Razgatlioglu (BMW).

Pour le championnat du monde Superbike 2024, Lowes s'est vu attribuer comme technicien en chef l'ancien pilote de course Pere Riba, qui avait auparavant remporté six championnats du monde avec Jonathan Rea.



"Le dernier jour ici à Portimão a été le premier jour où Pere m'a poussé à trouver aussi un peu de vitesse", a souri le pilote de 33 ans. "L'électronique et le châssis fonctionnent à merveille et nous avons définitivement amélioré notre rythme en pneus usagés. Ce que nous ne savions pas encore, c'est comment cela allait affecter notre performance sur un tour rapide, mais lorsque nous avons continué avec un run en pneus SCQ, j'ai fait quelques tours en moins de 1:39 et mon meilleur tour ici jusqu'à présent".

Comme Ducati, Kawasaki s'est vu accorder plus de tours pour le championnat du monde Superbike 2024. Le moteur quatre cylindres en ligne de la ZX-10RR peut désormais tourner 500 tr/min de plus.



"Franchement, je ne ressens pas une grande différence. Nous verrons à Phillip Island comment nous nous situons par rapport aux autres. Là-bas, nous allons aussi essayer quelques choses. Nous devons donc être satisfaits, car la moto a bien fonctionné. Nous avons terminé nos tests hivernaux en Europe avec notre meilleure journée jusqu'à présent", a déclaré Lowes. "Nous avons bien travaillé pendant l'hiver et je suis mieux préparé que les années précédentes. Nous sommes conscients que le défi qui nous attend cette année est de taille. Nous avons beaucoup de pilotes forts et il est difficile de se battre contre des motos rapides comme les Ducati et les BMW".

Le test Superbike de deux jours à Portimão était le dernier jour de préparation en Europe. Les équipes préparent maintenant le matériel pour le transport vers l'Australie, où le dernier test avant le début de la saison (23-25 février) aura lieu à Phillip Island les 19 et 20 février.

Temps des tests du championnat du monde de Superbike à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur