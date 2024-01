Kawasaki sorprende: terzo posto al test di Portimão

Nel secondo e ultimo giorno di test a Portimão, Alex Lowes ha sorpreso tutti con il terzo miglior tempo. Il pilota Kawasaki è andato a caccia di tempi per la prima volta e parla di una ZX-10RR notevolmente migliorata per il Campionato Mondiale Superbike 2024.

La Kawasaki può ritenersi soddisfatta dei test invernali di Portimão. Perché il protagonista Alex Lowes non solo ha confermato il miglioramento dell'assetto da gara sull'impegnativo tracciato portoghese, ma ha anche sorpreso con il terzo miglior tempo su una gomma da qualifica martedì. In 1:39.521 minuti, l'inglese ha perso 0,3 secondi rispetto all'eccezionale Toprak Razgatlioglu (BMW).

A Lowes è stato affidato l'incarico di capo tecnico per il Campionato Mondiale Superbike 2024 all'ex pilota Pere Riba, già vincitore di sei campionati mondiali con Jonathan Rea.



"L'ultimo giorno qui a Portimão è stato il primo in cui Pere mi ha spinto a trovare un po' di velocità", ha sorriso il 33enne. "L'elettronica e il telaio funzionano alla grande e abbiamo migliorato decisamente il nostro passo con le gomme usate. Prima non sapevamo come questo avrebbe influito sulle nostre prestazioni nel giro veloce, ma quando abbiamo continuato a girare con i pneumatici SCQ, ho fatto alcuni giri sotto l'1:39 minuti e il mio miglior giro qui finora".

Alla Kawasaki, come alla Ducati, sono stati concessi più giri per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il motore a quattro cilindri in linea della ZX-10RR è ora autorizzato a salire di 500 giri al minuto.



"Francamente, non sento grandi differenze. Scopriremo a Phillip Island il nostro confronto con gli altri. Anche lì proveremo alcune cose. Dobbiamo essere contenti perché la moto ha funzionato bene. Abbiamo concluso i test invernali in Europa con la nostra migliore giornata finora", ha detto Lowes. "Abbiamo lavorato bene durante l'inverno e sono più preparato rispetto agli anni precedenti. Siamo consapevoli di dover affrontare una grande sfida quest'anno. Abbiamo molti piloti forti ed è difficile lottare contro moto veloci come la Ducati e la BMW".

La due giorni di test superbike a Portimão è stata l'ultima giornata di preparazione in Europa. Le squadre stanno ora preparando il materiale per il trasporto in Australia, dove l'ultimo test prima dell'apertura della stagione (23-25 febbraio) si svolgerà a Phillip Island il 19-20 febbraio.

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, martedì (30 gennaio):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder