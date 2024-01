Nicolò Bulega (Ducati): "Ainda não estou a 100 por cento"

Nicolò Bulega foi o piloto mais rápido da Ducati nos testes de inverno na Europa. O estreante é uma força a ter em conta para a abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 na Austrália.

Nicolò Bulega registou o melhor tempo em três dos quatro dias de testes deste ano. Em Jerez, ninguém foi capaz de ultrapassar o piloto da Ducati, em Portimão apenas Toprak Razgatlioglu (BMW) o conseguiu fazer na terça-feira - mas o Campeão do Mundo de Supersport foi segundo e apenas 0,086 segundos mais lento. Bulega estabeleceu o seu melhor tempo pessoal de 1:39.275 min com um pneu SCQ Qualifyer.

"Foi um dia excelente; sinto-me bem com a moto," disse o jovem de 24 anos, feliz. "Claro que ainda tenho de me adaptar, ainda não estou a 100 por cento. Acho que isso é normal. Estamos todos a trabalhar muito bem em conjunto e estou a viajar para a Austrália com uma boa atitude. Também estive muito bem com o pneu SCX. O tempo de volta puro é importante, mas não diz tudo. É por isso que estou contente, porque o meu ritmo de corrida foi bastante bom. Começámos com uma sensação normal em Jerez, mas a cada dia a minha sensação melhorou, o que é importante e penso que ainda temos alguma margem para melhorar."

Antes da abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em Phillip Island (23-25 de fevereiro), terá lugar um teste final na pista australiana a 19/20 de fevereiro. Apesar de ser um estreante, Bulega tem de ser considerado para os lugares do pódio.

"Vamos tentar preparar-nos melhor na Austrália. De um modo geral, as coisas estão a correr um pouco melhor do que o esperado", considera o companheiro de equipa de Álvaro Bautista. "Não me resta muito a fazer, exceto passar mais tempo na moto, fazer mais voltas e compreender melhor a moto com pneus gastos e pouco combustível. Estou entusiasmado e ansioso por chegar à Austrália com esta grande mota - porque Phillip Island é a minha pista preferida."

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 seg

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Teste do Campeonato do Mundo de Superbikes Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 s

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, terça-feira (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m44,540s

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Teste do Campeonato do Mundo de Supersport Portimão, segunda-feira (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1m45,161s

Tempos dos pilotos de MotoGP, terça-feira (30.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1m42,903s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,272s

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempos dos pilotos de MotoGP, segunda-feira (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1m43,351s

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1m43,664s

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7.º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1m44,703s

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder