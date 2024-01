Scott Redding (BMW) : "Une direction claire pour l'Australie".

Après avoir été l'un des pilotes les plus rapides lors du test Superbike à Jerez, Scott Redding, le pilote de Bonovo action, n'a pas réussi à prendre son envol à Portimão et s'est retrouvé à une seconde de la figure de proue de BMW, Toprak Razgatlioglu.

Lors du test de Jerez, Scott Redding (Bonovo action) s'est attiré les foudres de ses collègues BMW Toprak Razgatlioglu et Michael van der Mark du team ROKiT en effectuant des dépassements agressifs, mais le Britannique a été le meilleur pilote BMW en terminant troisième. Une autre image s'est présentée à la fin du dernier test européen à Portimão : alors que le Turc a réalisé le meilleur temps et que le Néerlandais a terminé quatrième, Redding n'a suivi qu'à la neuvième place, à près d'une seconde.

En 1:40,135 min, l'Anglais a perdu exactement 0,946 sec sur Razgatlioglu et toujours 0,5 sec sur van der Mark.



"Portimão était nettement plus difficile que Jerez", a admis le pilote de Bonovo. "Mais nous savions à l'avance que cela pourrait être le cas. Mais c'est aussi parfois une bonne chose lorsque cela se produit lors des essais, car cela nous laisse le temps de travailler. Nous avons essayé beaucoup de choses différentes, mais rien n'a vraiment fait mouche. Il y a eu un peu de confusion avec les pneus et l'adhérence sur la piste, ce qui nous a fait perdre du temps. Nous avons également pu tester certains composants, ce qui était également important. Pour la première course à Phillip Island, nous avons maintenant une direction plus claire en ce qui concerne les pièces. À la fin de ces deux jours, nous avons finalement un peu progressé et c'était bon de savoir que nous faisions des progrès".

La préparation au championnat du monde de Superbike 2024 s'est globalement déroulée de manière satisfaisante pour BMW. Pour autant, Redding ne se risque à aucun pronostic pour le début de la saison en Australie.



"Il sera intéressant de voir comment la moto se comporte à Phillip Island. A Jerez, tout s'est déroulé sans problème, mais ici, cela semblait assez difficile. Il sera donc intéressant de voir comment la moto se comporte là-bas", se demande le pilote de 31 ans. "En ce qui concerne le grip, nous avons beaucoup travaillé dans les deux sens. Je suis maintenant impatient de me rendre à Phillip Island. J'ai vraiment apprécié le temps passé ici à faire des tests avec l'équipe, nous nous sommes beaucoup amusés, nous avons beaucoup ri tout en travaillant dur. Maintenant, je suis impatient de courir".

Pour son coéquipier Garrett Gerloff, le test de Portimão s'est terminé par une chute, le pilote de 28 ans se classant dixième sur la feuille de temps, presque à égalité avec Redding.



"Je suis frustré par la fin de la journée. J'ai chuté et ensuite nous avons eu du mal à faire fonctionner les deux motos comme elles le devaient", s'est agacé le Texan. "C'est un peu frustrant, mais je sais que j'ai une équipe capable de gérer ce genre de choses et d'essayer de résoudre tous nos problèmes avant que les motos ne partent dans le container en Australie. Ce n'est pas ainsi que je voulais terminer le test, mais nous avons tout de même retiré du positif de ces quelques jours".

Temps du test du Championnat du monde Superbike de Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur