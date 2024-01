Scott Redding (BMW): "Direzione chiara per l'Australia".

Nei test di Jerez, Scott Redding (azione Bonovo) ha suscitato il disappunto dei suoi colleghi BMW Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark del team ROKiT con manovre di sorpasso aggressive, ma l'inglese è stato il miglior pilota BMW al terzo posto. Il quadro era diverso alla fine dell'ultimo test europeo a Portimão: mentre il pilota turco ha fatto segnare il miglior tempo e l'olandese ha concluso al quarto posto, Redding era quasi un secondo dietro, al nono posto.

In 1:40.135 min, l'inglese ha perso esattamente 0,946 secondi da Razgatlioglu e ancora 0,5 secondi da van der Mark.



"Portimão era molto più difficile di Jerez", ha ammesso il pilota di Bonovo. "Ma sapevamo già in anticipo che poteva essere così. Ma a volte è anche un bene che ciò accada durante i test, perché così si ha il tempo di lavorare. Abbiamo provato un sacco di cose diverse, ma niente ha funzionato a dovere. C'è stata un po' di confusione con gli pneumatici e l'aderenza alla pista, che ci ha fatto perdere tempo. Abbiamo anche potuto testare alcuni componenti, il che è stato importante. Per la prima gara a Phillip Island abbiamo ora una direzione più chiara in termini di componenti. Alla fine dei due giorni abbiamo finalmente fatto qualche passo avanti ed è stato positivo sapere che stiamo facendo progressi".

Nel complesso, i preparativi per il Campionato Mondiale Superbike 2024 sono andati bene per BMW. Tuttavia, Redding non osa fare previsioni per l'apertura della stagione in Australia.



"Sarà interessante vedere come si comporterà la moto a Phillip Island. A Jerez è andato tutto liscio, ma qui è sembrato piuttosto difficile. Sarà quindi interessante vedere come si comporterà la moto in quell'occasione", ha aggiunto il 31enne. "In termini di aderenza, abbiamo lavorato molto in entrambe le direzioni. Ora non vedo l'ora di arrivare a Phillip Island. Mi è piaciuto molto il tempo trascorso qui a provare con la squadra, ci siamo divertiti, abbiamo riso molto e allo stesso tempo abbiamo lavorato sodo. Ora non vedo l'ora di andare a correre".

Per il compagno di squadra Garrett Gerloff, il test di Portimão si è concluso con un incidente e il 28enne è quasi decimo a pari merito con Redding.



"Sono frustrato per la fine della giornata. Ho avuto una caduta e poi abbiamo faticato a far funzionare entrambe le moto come avrebbero dovuto", ha detto il texano. "È un po' frustrante, ma so di avere una squadra che può fare questo e cercare di risolvere tutti i nostri problemi prima che le moto vadano al container in Australia. Non volevo concludere il test in questo modo, ma abbiamo comunque tratto dei vantaggi da questi giorni".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato Mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder