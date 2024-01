Nueva Honda CBR1000RR-R: Mucha potencia, poca tracción

En la presentación de la nueva Honda CBR1000RR-R en noviembre de 2023, los tiempos por vuelta tuvieron una importancia secundaria, pero los pilotos oficiales Xavier Vierge e Iker Lecuona hablaron de notables mejoras en el nuevo modelo. El ambiente está más apagado después de las modestas clasificaciones en los test de invierno de Jerez y Portimão en enero de 2024: el 13º puesto, a 1,3 segundos de Vierge en la pista portuguesa, fue el mejor resultado sobre el papel.

Al menos, el piloto de 26 años reconoce que la Honda ha hecho pequeños progresos. "Tras el test de Jerez de hace una semana, el equipo había trazado un plan realmente bueno, que pusimos en práctica en Portimão", informa Vierge. "Así que el primer día trabajamos primero en la base para conseguir más estabilidad, y después nos centramos en la electrónica. Creo que hemos dado un pequeño paso adelante trabajando en nuestro estilo de pilotaje para controlar mejor el problema."

El problema central de la Fireblade es la falta de tracción. "Sin tracción, es difícil explotar al máximo el potencial del motor y los neumáticos", explicó el catalán. "El motor tiene potencia de sobra, la tracción es nuestro problema. Si sólo abrimos el acelerador hasta la mitad, no podemos avanzar realmente. Como dije después del test de Jerez, las sensaciones generales con la moto no son malas. Nuestro ritmo no es malo en absoluto, pero no podemos aprovechar los neumáticos nuevos. Hemos tenido este problema durante algún tiempo, pero entre Jerez y Portimão hemos conseguido dar un pequeño paso adelante."

La nueva Triple-R es realmente un nuevo desarrollo; el motor y el chasis no tienen mucho en común con la moto anterior. "Al final de este test, puedo decir que tenemos una mejor comprensión y nos estamos moviendo en la dirección correcta", subraya el piloto de Honda. "Ahora tenemos una gran cantidad de datos que tenemos que analizar antes de Phillip Island. Esperemos que podamos dar un paso similar al que dimos entre Jerez y Portimão."

Times Superbike World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.086 seg.

3º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.332

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.377

5º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.428

6º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9º Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10º Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13º Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17º Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24º Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Times Superbike World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min

2º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.094 seg.

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.148

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.355

5º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7º Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9º Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11º Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13º Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19º Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22º Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Times Supersport World Championship test Portimao, martes (30.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Times Supersport World Championship test Portimao, lunes (29.1.):

1º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min

2º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tiempos de los pilotos de MotoGP, martes (30.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6º Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tiempos de los pilotos de MotoGP, lunes (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Márquez (E), Ducati, sin transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sin transpondedor