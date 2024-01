Nouvelle Honda CBR1000RR-R : Beaucoup de puissance, pas de traction

Honda n'en est qu'au début du développement de la nouvelle Fireblade pour le championnat du monde Superbike 2024. Le pilote d'usine Xavi Vierge n'a obtenu que la 13e place lors du test de Portimão et a ensuite mis le doigt sur la plaie.

Lors du roll-out de la nouvelle Honda CBR1000RR-R en novembre 2023, les temps au tour étaient secondaires, mais les pilotes d'usine Xavier Vierge et Iker Lecuona ont évoqué des améliorations sensibles sur le nouveau modèle. Après des classements timides lors des essais hivernaux de janvier 2024 à Jerez et Portimão, l'ambiance est plus mitigée : la 13e place avec 1,3 sec de retard sur la piste portugaise par Vierge était le meilleur résultat sur le papier.

Le pilote de 26 ans reconnaît au moins que la Honda a fait de petits progrès. "Après le test de Jerez il y a une semaine, l'équipe avait établi un très bon plan que nous avons mis en œuvre à Portimão", rapportait Vierge. "Le premier jour, nous avons donc d'abord travaillé sur la base pour obtenir plus de stabilité, puis nous nous sommes concentrés sur l'électronique. Je pense que nous avons fait un petit pas en avant en travaillant sur notre style de pilotage afin de maîtriser un peu mieux le problème".

Le problème central de la Fireblade est le manque de traction. "Sans traction, il est difficile d'exploiter pleinement le potentiel du moteur et des pneus", a expliqué le Catalan. "Le moteur a de la puissance à revendre, la traction est notre problème. Si nous n'ouvrons les gaz qu'à moitié, nous n'avançons pas vraiment. Comme je l'ai dit après le test de Jerez, le feeling global de la moto n'est pas mauvais. Notre rythme n'est pas si mauvais, mais nous ne pouvons pas profiter des nouveaux pneus. C'est un problème que nous avons depuis longtemps, mais entre Jerez et Portimão, nous avons réussi à faire un petit pas en avant".

La nouvelle Triple-R est effectivement un nouveau développement, le moteur et le châssis n'ont pas grand chose en commun avec la moto précédente. "A la fin de ce test, je peux dire que nous avons une meilleure compréhension et que nous allons dans la bonne direction", souligne le pilote Honda. "Nous avons maintenant une grande quantité de données que nous devons évaluer avant Phillip Island. Espérons que nous parviendrons à faire le même pas qu'entre Jerez et Portimão".

Temps du test du Championnat du monde Superbike de Portimao, mardi (30.1.) :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469

7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767

9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946

10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091

12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173

13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276

15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456

16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465

17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529

23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471

24e Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223

Temps du test du championnat du monde Superbike à Portimao, lundi (29.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Temps du test du championnat du monde Supersport à Portimao, mardi (30.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,994 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,540

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,645

Temps du test du championnat du monde Supersport de Portimao, lundi (29.1.) :

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806 min

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

Temps des pilotes MotoGP, mardi (30.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336

6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383

Temps des pilotes MotoGP, lundi (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090 min

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur