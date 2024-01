Nuova Honda CBR1000RR: tanta potenza, poca trazione

Alla presentazione della nuova Honda CBR1000RR nel novembre 2023, i tempi sul giro erano di secondaria importanza, ma i piloti ufficiali Xavier Vierge e Iker Lecuona hanno parlato di notevoli miglioramenti del nuovo modello. L'umore è più tranquillo dopo i modesti piazzamenti ottenuti nei test invernali di Jerez e Portimão nel gennaio 2024: il 13° posto, a 1,3 secondi da Vierge sulla pista portoghese, è stato il miglior risultato sulla carta.

Almeno il 26enne riconosce che la Honda ha fatto piccoli progressi. "Dopo il test di Jerez di una settimana fa, il team aveva elaborato un ottimo piano, che abbiamo attuato a Portimão", ha riferito Vierge. "Il primo giorno abbiamo lavorato sulla base per ottenere una maggiore stabilità e poi ci siamo concentrati sull'elettronica. Credo che abbiamo fatto un piccolo passo avanti lavorando sul nostro stile di guida per affrontare meglio il problema".

Il problema principale della Fireblade è la mancanza di trazione. "Senza trazione è difficile sfruttare appieno il potenziale del motore e degli pneumatici", ha spiegato il catalano. "Il motore ha molta potenza, il nostro problema è la trazione. Se apriamo l'acceleratore solo a metà, non riusciamo ad avanzare. Come ho detto dopo il test di Jerez, il feeling generale con la moto non è sbagliato. Il nostro passo non è affatto male, ma non riusciamo a sfruttare i nuovi pneumatici. Abbiamo questo problema da tempo, ma tra Jerez e Portimão siamo riusciti a fare un piccolo passo avanti".

La nuova Triple-R è effettivamente un nuovo sviluppo; il motore e il telaio non hanno molto in comune con la moto precedente. "Alla fine di questo test, posso dire che abbiamo una migliore comprensione e che ci stiamo muovendo nella giusta direzione", sottolinea il pilota Honda. "Ora abbiamo una grande quantità di dati che dobbiamo analizzare prima di Phillip Island. Speriamo di poter fare un passo simile a quello fatto tra Jerez e Portimão".

Test del Campionato Mondiale Superbike Portimao, martedì (30.1.):

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.189 min.

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec.

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377

5° Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428

6° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.469

7° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.496

8° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.767

9° Scott Redding (GB), BMW, +0.946

10° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.947

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.091

12° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.173

13° Xavi Vierge (E), Honda, +1.261

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.276

15° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.456

16° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.465

17° Iker Lecuona (E), Honda, +1.472

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.520

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.663

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.971

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.287

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.529

23° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4.471

24° Adam Norrodin (MAL), Honda, +6.223

Test del Campionato mondiale Superbike Portimao, lunedì (29.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'39.912 min.

2° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094 sec.

3° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.357

6° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.550

7° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.723

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.760

9° Xavi Vierge (E), Honda, +0.816

10° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.866

11° Bradley Ray (GB), Yamaha, +1.114

12° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.126

13° Iker Lecuona (E), Honda, +1.131

14° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.168

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.170

16° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.239

17° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.295

18° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.392

19° Tito Rabat (E), Kawasaki, +1.571

20° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.823

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.189

22° Bradley Smith (GB), BMW, +2.979

23° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.410

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, martedì (30.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1'42.994 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.540

3° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'44.645

Test del Campionato mondiale Supersport Portimao, lunedì (29.1.):

1° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43.806 min.

2° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'44.815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1'45.161

Tempi dei piloti della MotoGP, martedì (30.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'42.778 min.

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'42.903

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.065

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.272

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.336

6° Luca Marini (I), Honda, 1'43.383

Tempi dei piloti della MotoGP, lunedì (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1'43.090 min.

2. Luca Marini (I), Honda, 1'43.351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1'43.664

6° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'43.740

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'44.703

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder